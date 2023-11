CONFLITO

Finlândia culpa Rússia por migração em massa e fecha fronteira

O primeiro-ministro da Finlândia anunciou nesta terça-feira, 28, que fechará a última passagem da fronteira com a Rússia que ainda estava aberta. A medida é uma tentativa de frear a passagem de uma onda de migrantes provocada, segundo o primeiro-ministro finlandês Petteri Orpo, por Moscou.

"O governo decidiu hoje fechar todas as passagens de fronteira na fronteira oriental", informou Orpo, em entrevista coletiva. A ministra do Interior, Mari Rantanen, indicou que o fechamento entrará em vigor na noite de quarta-feira e durará até 13 de dezembro.

O país nórdico já tinha fechado sete dos oito postos de controle na sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia nas últimas semanas, após um aumento nas chegadas de migrantes do Oriente Médio e da África desde agosto, período em que a Finlândia registrou quase 1.000 solicitantes de asilo na fronteira com o território russo. Os requerentes são provenientes de países como Eritreia, Etiópia, Iraque e Paquistão.