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Fisiculturista de 40 anos morre três semanas após disputar o Mr. Olympia

Chilena Marianne Von Gierke também venceu o Rising Phoenix em 2026

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:18

Falecimento ocorre três semanas após Marianne representar o Chile no Mr. Olympia 2026; ela ficou em 13º lugar na categoria Women’s Physique
Falecimento ocorre três semanas após Marianne representar o Chile no Mr. Olympia 2026; ela ficou em 13º lugar na categoria Women’s Physique Crédito: Reprodução/Redes sociais

Marianne Von Gierke, fisiculturista e advogada chilena de 40 anos, morreu nesta quarta-feira (14). A informação foi dada pelo NPC Chile, divisão oficial no Chile da NPC Worldwide (National Physique Committee), a maior organização de fisiculturismo amador do mundo.

Em nota nas redes sociais, o NPC afirmou que hoje “o fisiculturismo está de luto”: “Marianne deixou uma marca indelével no fisiculturismo. Nós nos lembraremos dela por sua dedicação, disciplina e por ter levado seu talento ao palco do Mr. Olympia, deixando um legado em sua categoria e inspirando aqueles que compartilharam com ela essa paixão. Seu esforço, sua trajetória e tudo o que ela conquistou permanecerão na memória de nossa comunidade esportiva”, lamentou.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Fisiculturismo

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