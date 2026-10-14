CHILENA

Fisiculturista de 40 anos morre três semanas após disputar o Mr. Olympia

Chilena Marianne Von Gierke também venceu o Rising Phoenix em 2026

Marianne Von Gierke, fisiculturista e advogada chilena de 40 anos, morreu nesta quarta-feira (14). A informação foi dada pelo NPC Chile, divisão oficial no Chile da NPC Worldwide (National Physique Committee), a maior organização de fisiculturismo amador do mundo.

Em nota nas redes sociais, o NPC afirmou que hoje “o fisiculturismo está de luto”: “Marianne deixou uma marca indelével no fisiculturismo. Nós nos lembraremos dela por sua dedicação, disciplina e por ter levado seu talento ao palco do Mr. Olympia, deixando um legado em sua categoria e inspirando aqueles que compartilharam com ela essa paixão. Seu esforço, sua trajetória e tudo o que ela conquistou permanecerão na memória de nossa comunidade esportiva”, lamentou.