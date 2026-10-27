FOI PARA ARGENTINA?

Flávio Bolsonaro descumpre ordem de Moraes e não entrega passaporte à Polícia Federal

PF está investigando possível saída do senador do Brasil

Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:33

Flávio Bolsonaro Crédito: Charles Vieira/Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL) não entregou o passaporte à Polícia Federal até as 11h desta terça-feira (27), prazo estabelecido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o descumprimento da ordem, a PF apura se o parlamentar deixou o Brasil, apesar de estar proibido de viajar ao exterior.

Autoridades brasileiras consultam as argentinas para verificar uma possível entrada do senador no país vizinho. A apuração ocorre após um jornal argentino publicar, na madrugada desta terça, que Flávio teria passado pela fronteira com Puerto Iguazú. Até o momento, não há confirmação de ingresso na Argentina.

A restrição foi determinada por Moraes na noite de domingo (25), quando Flávio foi derrotado por Lula na disputa pela Presidência. A decisão foi tomada em um processo que investiga o senador e o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro, em um suposto esquema envolvendo empresas do advogado e bets.

Além de proibir a saída do Brasil, Moraes determinou o cancelamento de todos os passaportes brasileiros de Flávio, inclusive o diplomático, e a entrega, em até 24 horas, de documentos de viagem de outras nacionalidades que ele possua. O ministro também proibiu o contato entre o senador e Willer.

Flávio é investigado ainda em outro inquérito, que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O descumprimento da ordem de entrega do passaporte pode levar à imposição de medidas cautelares mais rigorosas. O Código de Processo Penal prevê, em último caso, a prisão preventiva, mediante decisão fundamentada. Por ser senador, Flávio Bolsonaro tem proteção constitucional contra prisão, permitida, durante o mandato, apenas em flagrante de crime inafiançável.

Senador havia negado intenção de sair do país

Na segunda-feira (26), Flávio publicou um vídeo no qual afirmou ter sido intimado pela PF depois de visitar o pai, que está em prisão domiciliar.

"Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai. Como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E, quando eu estava saindo, a Polícia Federal do Lula estava na porta da casa dele e, no meio da rua, eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também estou proibido de deixar o país", relatou.

Ao criticar a determinação, o senador negou ter dito que sairia do Brasil em caso de derrota eleitoral e atribuiu a declaração ao irmão, Eduardo Bolsonaro.

"A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo, de 23/10, de que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição. Eu nunca falei isso. Isso é motivo para tirar meu passaporte? Isso é Justiça?", afirmou.