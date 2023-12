RIQUEZA CONCENTRADA

Fortuna das 500 pessoas mais ricas sobe para US$ 1,5 trilhão em 2023

Elon Musk é o mais rico do mundo

Publicado em 30 de dezembro de 2023 às 12:01

Elon Musk Crédito: Shutterstock

A fortuna das 500 pessoas mais ricas do mundo subiu de US$ 1,4 trilhão para US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 7,3 trilhões) entre 2022 e 2023, de acordo com um levantamento realizado pela Bloomberg.

Segundo o Bloomberg Billionaires Index, o homem mais rico do mundo é Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos Tesla e do X (antigo Twitter). Sua riqueza é avaliada em US$ 229 bilhões - em um ano, aumentou US$ 92 bilhões.

A segunda colocação é ocupada pelo francês Bernard Arnault, presidente e CEO do império de luxo LVMH, da grife Louis Vuitton A fortuna de Arnault soma US$ 179 bilhões.

Os dados foram compilados até este sábado, 30 de dezembro. As demais posições do topo da lista são ocupadas por empresários do setor de tecnologia. O terceiro lugar é de Jeff Bezos (US$ 177 bilhões), fundador da Amazon. Ele foi seguido por Bill Gates (US$ 141 bilhões), da Microsoft, e Steve Ballmer (US$ 131 bilhões), que comandou a companhia entre 1998 e 2014.

Veja abaixo o ranking com as 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Bloomberg:

- Elon Musk (US$ 229 bilhões, aumento de US$ 92 bilhões)

- Bernard Arnault (US$ 179 bilhões, aumento de US$ 17 bilhões)

- Jeff Bezos (US$ 177 bilhões, aumento de US$ 69,9 bilhões)

- Bill Gates (US$ 141 bilhões, aumento de US$ 31,5 bilhões)

- Steve Ballmer (US$ 131 bilhões, aumento de 45 bilhões)

- Mark Zuckerberg (US$ 128 bilhões, aumento de US$ 82,5 bilhões)

- Larry Page (US$ 126 bilhões, aumento de 43,5 bilhões)

- Larry Ellison (US$ 123 bilhões, aumento de US$ 31,1 bilhões)

- Sergey Brin (US$ 120 bilhões, aumento de US$ 40,6 bilhões)

- Warren Buffett (US$ 120 bilhões, aumento de US$ 12,3 bilhões)