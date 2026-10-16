VIOLÊNCIA

Fotojornalista do Washington Post é agredida por colonos israelenses na Cisjordânia

Heidi Levine foi hospitalizada após ser chutada e ter equipamentos fotográficos destruídos durante a colheita de azeitonas palestinas; outras duas pessoas também ficaram feridas

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:06

Heidi Levine, do jornal americano The Washington Post, foi hospitalizada após ser agredida por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A fotojornalista Heidi Levine, do jornal americano The Washington Post, foi hospitalizada após ser agredida por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. A profissional acompanhava um grupo de palestinos durante a colheita anual de azeitonas quando dezenas de colonos correram em direção aos trabalhadores.

Segundo Levine, o grupo começou a recuar diante da aproximação dos agressores. Em um vídeo, ela relatou que foi chutada enquanto estava caída no chão e teve os equipamentos de trabalho e pertences pessoais destruídos.

“Eu estava com minha bolsa de equipamento fotográfico e uma pochete com meu passaporte. Meu telefone estava preso a um cordão no pescoço, e eles arrancaram tudo isso de mim. Quebraram minhas câmeras, destruíram minha bolsa e continuaram me chutando”, contou a jornalista. Ela estimou que a agressão durou cerca de dez minutos e afirmou que ninguém tentou impedir os ataques.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino informou que atendeu outras duas pessoas espancadas por colonos: uma mulher de 63 anos e um homem de 40 anos.

O episódio ocorre em meio a uma onda de ataques relatados por moradores palestinos no início da temporada de colheita de azeitonas. No ano passado, o período também foi marcado pelo aumento da violência na Cisjordânia, com agressões contra agricultores e restrições ao acesso às próprias terras.

Fotojornalista está em condição estável

Heidi Levine foi levada ao Hospital Governamental de Ramallah. De acordo com a Associação da Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês), ela estava em condição estável. Imagens divulgadas após o ataque mostram a jornalista em uma cama hospitalar, com a mão e a perna enfaixadas.

Vídeos gravados no local mostram um homem com o rosto ensanguentado e um carro com placas palestinas em chamas. Em outra gravação, soldados israelenses aparecem bloqueando uma estrada. Um deles registra a cena com o celular, enquanto outro lança um objeto que parece ser uma granada de fumaça. Nas imagens, um homem pede ao militar: “Por favor, não faça isso!”.

Mustafa Barghouti, líder da Iniciativa Nacional Palestina, afirmou na rede social X que colonos israelenses atacaram o vilarejo de Abu Falah enquanto moradores se preparavam para colher azeitonas.