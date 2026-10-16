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Fotojornalista do Washington Post é agredida por colonos israelenses na Cisjordânia

Heidi Levine foi hospitalizada após ser chutada e ter equipamentos fotográficos destruídos durante a colheita de azeitonas palestinas; outras duas pessoas também ficaram feridas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:06

Heidi Levine, do jornal americano The Washington Post, foi hospitalizada após ser agredida por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada
Heidi Levine, do jornal americano The Washington Post, foi hospitalizada após ser agredida por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A fotojornalista Heidi Levine, do jornal americano The Washington Post, foi hospitalizada após ser agredida por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. A profissional acompanhava um grupo de palestinos durante a colheita anual de azeitonas quando dezenas de colonos correram em direção aos trabalhadores.

Segundo Levine, o grupo começou a recuar diante da aproximação dos agressores. Em um vídeo, ela relatou que foi chutada enquanto estava caída no chão e teve os equipamentos de trabalho e pertences pessoais destruídos. 

“Eu estava com minha bolsa de equipamento fotográfico e uma pochete com meu passaporte. Meu telefone estava preso a um cordão no pescoço, e eles arrancaram tudo isso de mim. Quebraram minhas câmeras, destruíram minha bolsa e continuaram me chutando”, contou a jornalista. Ela estimou que a agressão durou cerca de dez minutos e afirmou que ninguém tentou impedir os ataques.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino informou que atendeu outras duas pessoas espancadas por colonos: uma mulher de 63 anos e um homem de 40 anos.

O episódio ocorre em meio a uma onda de ataques relatados por moradores palestinos no início da temporada de colheita de azeitonas. No ano passado, o período também foi marcado pelo aumento da violência na Cisjordânia, com agressões contra agricultores e restrições ao acesso às próprias terras.

Fotojornalista está em condição estável

Heidi Levine foi levada ao Hospital Governamental de Ramallah. De acordo com a Associação da Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês), ela estava em condição estável. Imagens divulgadas após o ataque mostram a jornalista em uma cama hospitalar, com a mão e a perna enfaixadas.

Vídeos gravados no local mostram um homem com o rosto ensanguentado e um carro com placas palestinas em chamas. Em outra gravação, soldados israelenses aparecem bloqueando uma estrada. Um deles registra a cena com o celular, enquanto outro lança um objeto que parece ser uma granada de fumaça. Nas imagens, um homem pede ao militar: “Por favor, não faça isso!”.

Mustafa Barghouti, líder da Iniciativa Nacional Palestina, afirmou na rede social X que colonos israelenses atacaram o vilarejo de Abu Falah enquanto moradores se preparavam para colher azeitonas.

Segundo Barghouti, os agressores incendiaram oliveiras, atiraram pedras contra agricultores palestinos e dispararam munição real. Ele acusou os colonos de recorrer à violência e à intimidação para impedir que os palestinos realizassem a colheita.

Tags:

Agressão Jornalista Israel

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