ELEIÇÕES

França: apesar de derrota, líder de extrema direita comemora ganhos no Parlamento

Pesquisa de boca de urna do Instituto Ipsos e do grupo Talan indica vitória da aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP) no segundo turno das eleições legislativas da França, realizado neste domingo, 07, com o Juntos, de Macron, em segundo lugar, e a RN, que vinha sendo apontada como favorita, apenas em terceiro