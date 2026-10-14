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Freezers a 80°C, comida estragada e prateleiras vazias: ataque hacker atinge mais de 500 supermercados e causa prejuízo milionário

Invasão remota estragou alimentos e provocou incêndios e alagamentos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:16

Temperatura de geladeiras foi aumentada por hackers
Temperatura de geladeiras foi aumentada por hackers Crédito: Reprodução

Mais de 500 supermercados na França foram atingidos por um ataque cibernético que transformou equipamentos de refrigeração em fontes de calor. Hackers alteraram remotamente as temperaturas de geladeiras e freezers, deixando alimentos impróprios para consumo e causando prejuízos estimados em milhões de euros.

“Sofremos um ataque cibernético. As temperaturas chegaram a 80ºC”, relatou o diretor de um dos estabelecimentos afetados.

ShinyHunters: conheça a rede de hackers por trás de grandes roubos de dados

ShinyHunters é uma rede criminosa de hackers envolvida em grandes roubos de dados e extorsões por Shutterstock e Reprodução/RTL
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ShinyHunters é uma rede criminosa de hackers envolvida em grandes roubos de dados e extorsões por Shutterstock e Reprodução/RTL

Além da perda de produtos, a invasão danificou os aparelhos. Alguns pegaram fogo e acionaram os sistemas de combate a incêndio, que acabaram provocando alagamentos nas lojas. Nos supermercados, prateleiras ficaram vazias enquanto alimentos estragados se acumulavam no lixo. Um aviso informava aos clientes: “Nossa loja foi hackeada”.

O órgão responsável pelo combate aos crimes cibernéticos abriu uma investigação. Sem precedentes no setor de supermercados francês, o ataque também pode ter alcançado pelo menos outros cinco países. O governo da França mantém contato com autoridades europeias para acompanhar o caso.

Segundo especialistas, a conexão desses equipamentos à internet permite que seus programas sejam acessados por invasores. Uma fabricante dos sistemas informou que parte dos aparelhos está obsoleta e já não recebe atualizações de segurança.

A ocorrência se soma às preocupações europeias com possíveis sabotagens russas. Em setembro, o presidente Emmanuel Macron determinou o reforço da proteção da infraestrutura crítica francesa contra ataques híbridos da Rússia. Até o momento, porém, ninguém reivindicou a invasão aos supermercados, e a autoria não foi estabelecida.

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