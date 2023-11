RESPOSTA AO MÍSSIL

G7: lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte exige resposta unida e robusta

Os ministros dos sete países do G7, além da União Europeia, condenaram o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte na quarta-feira, 22.

Os ministros avaliam que a ação militar desobediente do país exige uma resposta internacional "rápida, unida e robusta", e a declaração convida os demais países da Organização das Nações Unidas a contribuírem com a pressão contra a Coreia do Norte, para que abandone imediatamente os testes com mísseis.