DE ESTIMAÇÃO

Gato selvagem africano escapa de quintal e assusta vizinhança

Maior que um gato doméstico e com aparência de mini-leopardo, serval já havia fugido do mesmo endereço; desta vez, duas galinhas foram mortas

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:56

Desde julho de 2024, a Holanda proíbe a compra de servais como animais de estimação Crédito: Reprodução/Persbureau Heitink

Imagine abrir a janela de casa e dar de cara não com o gato do vizinho, mas com um felino selvagem africano passeando pelo quintal. Foi mais ou menos esse o susto dos moradores de um bairro de Tilburg, sul da Holanda, onde um serval escapou novamente do local onde é mantido, a cerca de 90 km ao sul de Amsterdã.

O serval é um felino de origem africana, maior que um gato doméstico, com pernas compridas, pelagem cheia de manchas e aparência que lembra uma versão compacta de um leopardo. Apesar da aparência de um “gato crescido", trata-se de um predador selvagem.

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O animal escapou na manhã deste sábado (5) e, até a publicação da reportagem, ainda não havia sido capturado. Segundo a NOS, emissora pública holandesa, uma organização especializada no resgate de animais exóticos foi acionada para ajudar a polícia e o proprietário nas buscas.

A suspeita é de que o serval esteja escondido em um dos quintais próximos à casa do dono. O problema é que os fundos das residências são de difícil acesso, o que complica a captura. Durante a fuga, o animal matou duas galinhas em um dos jardins e depois desapareceu novamente.

A polícia orientou os moradores a não tentar capturar o felino. A recomendação é manter portas e janelas fechadas e ligar para as autoridades caso o animal seja visto. Também é aconselhado não deixar cães, gatos, pássaros ou coelhos soltos.

E não é a primeira vez que o serval protagoniza uma fuga pelo bairro. Em maio do ano passado, ele também escapou e foi encontrado horas depois no quintal de um vizinho que criava galinhas. Na ocasião, o animal acabou sendo atraído para uma caixa com um pedaço de carne.