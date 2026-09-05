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Gato selvagem africano escapa de quintal e assusta vizinhança

Maior que um gato doméstico e com aparência de mini-leopardo, serval já havia fugido do mesmo endereço; desta vez, duas galinhas foram mortas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:56

Desde julho de 2024, a Holanda proíbe a compra de servais como animais de estimação
Desde julho de 2024, a Holanda proíbe a compra de servais como animais de estimação Crédito: Reprodução/Persbureau Heitink

Imagine abrir a janela de casa e dar de cara não com o gato do vizinho, mas com um felino selvagem africano passeando pelo quintal. Foi mais ou menos esse o susto dos moradores de um bairro de Tilburg, sul da Holanda, onde um serval escapou novamente do local onde é mantido, a cerca de 90 km ao sul de Amsterdã. 

O serval é um felino de origem africana, maior que um gato doméstico, com pernas compridas, pelagem cheia de manchas e aparência que lembra uma versão compacta de um leopardo. Apesar da aparência de um “gato crescido", trata-se de um predador selvagem.

Gatos

O abissínio é um gato ativo e se dá bem com cães enérgicos (Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock) por Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock
Os gatos persas criam laços profundos com seus tutores e costumam responder bem ao carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock) por Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock
O gato pixie-bob tem um visual selvagem, mas um temperamento adequado para a vida em família (Imagem: COULANGES | Shutterstock) por Imagem: COULANGES | Shutterstock
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O gato british shorthair é apegado ao tutore e gosta da presença humana (Imagem: FotoMirta | Shutterstock) por Imagem: FotoMirta | Shutterstock
O gato birmanês tem um temperamento tranquilo, calmo e sociável (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock) por Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock
O gato maine coon gosta de brincar e interagir com crianças (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) por Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock
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O gato ragdoll tem um temperamento dócil, além de uma aparência encantadora (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock) por Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock
Certos gatos se destacam por serem mais dóceis (Imagem: oatawa | Shutterstock) por Imagem: oatawa | Shutterstock
Espalhar potes e fontes de água pela casa incentiva os gatos a beberem água (Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock) por Imagem: Creative Cat Studio | Shutterstock
O gato burmês aprende truques com facilidade e é conhecido por seu comportamento brincalhão (Imagem: redart14 | Shutterstock) por Imagem: redart14 | Shutterstock
O gato ragdoll é muito inteligente e ligado ao tutor(Imagem: Otsphoto | Shutterstock) por Imagem: Otsphoto | Shutterstock
O gato maine coon aprende com facilidade a andar na coleira e responde bem a estímulos de aprendizagem (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock) por Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock
O gato bengal é extremamente inteligente, aprende truques e pode até abrir portas ou torneiras (Imagem: Alexander_Evgenyev | Shutterstock) por Imagem: Alexander_Evgenyev | Shutterstock
O gato siamês é altamente inteligente e costuma abrir portas (Imagem: Linn Currie | Shutterstock) por Imagem: Linn Currie | Shutterstock
A manutenção de cuidados preventivos são fundamentais para garantir uma vida longa e saudável ao gato mau egípcio (Imagem: Darren Miles | Shutterstock) por Imagem: Darren Miles | Shutterstock
Não existem dois gatos tricolores com a mesma combinação e distribuição de cores (Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock) por Imagem: tasha_lyubina | Shutterstock
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O abissínio é um gato ativo e se dá bem com cães enérgicos (Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock) por Imagem: ZCOOL HelloRF | Shutterstock

O animal escapou na manhã deste sábado (5) e, até a publicação da reportagem, ainda não havia sido capturado. Segundo a NOS, emissora pública holandesa, uma organização especializada no resgate de animais exóticos foi acionada para ajudar a polícia e o proprietário nas buscas.

A suspeita é de que o serval esteja escondido em um dos quintais próximos à casa do dono. O problema é que os fundos das residências são de difícil acesso, o que complica a captura. Durante a fuga, o animal matou duas galinhas em um dos jardins e depois desapareceu novamente.

A polícia orientou os moradores a não tentar capturar o felino. A recomendação é manter portas e janelas fechadas e ligar para as autoridades caso o animal seja visto. Também é aconselhado não deixar cães, gatos, pássaros ou coelhos soltos.

E não é a primeira vez que o serval protagoniza uma fuga pelo bairro. Em maio do ano passado, ele também escapou e foi encontrado horas depois no quintal de um vizinho que criava galinhas. Na ocasião, o animal acabou sendo atraído para uma caixa com um pedaço de carne.

Embora os servais, em geral, não sejam considerados perigosos para pessoas que mantêm distância, a repetição do episódio tem incomodado os moradores. Desde julho de 2024, a Holanda proíbe a compra de servais como animais de estimação. Quem já possuía um antes da proibição pode continuar com o animal até sua morte, desde que cumpra as regras estabelecidas.

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Animal Gato Holanda

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