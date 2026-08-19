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Geleiras derretem e revelam corpos de dois belgas desaparecidos há 34 anos

Dois moradores da região de Kempen desapareceram em 1992 durante caminhada nos Alpes suíços

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:33

Restos mortais de dois belgas foram encontrados após 34 anos na geleira Trift, perto de Saas-Grund
Restos mortais de dois belgas foram encontrados após 34 anos na geleira Trift, perto de Saas-Grund Crédito: Reprodução/VRT NWS

Depois de 34 anos de mistério, o destino de dois belgas que desapareceram durante uma caminhada nos Alpes suíços pode finalmente ser esclarecido. Os corpos de dois homens da região de Kempen, na Bélgica, foram encontrados em uma área de geleiras, segundo a VRT NWS, emissora pública belga.

Os dois desapareceram em 1992, durante uma caminhada nas montanhas. Desde então, as famílias não tinham informações sobre o que havia acontecido com eles.

A descoberta só foi possível agora, em meio ao derretimento acelerado das geleiras e do solo permanentemente congelado da região. O recuo do gelo pode revelar restos humanos e outros objetos que permaneceram escondidos durante décadas.

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Segundo o glaciologista e meteorologista Lander Van Tricht, esse tipo de descoberta está se tornando mais frequente. Ele próprio encontrou, em 2022, um corpo no glaciar Morteratsch, na Suíça. Na ocasião, os restos estavam parcialmente cobertos pelo gelo.

A hipótese é que os dois belgas tenham caído em uma fenda na geleira, possivelmente depois de atravessarem uma ponte de neve que não suportou o peso.

A identificação, porém, ainda não é definitiva. Exames de DNA deverão confirmar se os corpos encontrados são realmente dos dois desaparecidos.

O caso chama atenção também para uma consequência pouco conhecida do rápido derretimento das geleiras: além de alterar radicalmente as paisagens alpinas, a perda de gelo pode trazer à superfície corpos, destroços de aeronaves e outros vestígios que ficaram preservados por décadas.

Tags:

Desaparecidos Suíça Alpes Suíços Alpinistas

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