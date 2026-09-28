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Gigante alemã perde controle de operações na Rússia após decisão de Putin

Metro opera 91 lojas de atacado em 51 regiões russas e emprega 9 mil pessoas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:26

Presente na Rússia desde 2001, a Metro mantém 91 lojas atacadistas e emprega cerca de 9 mil pessoas no país
Presente na Rússia desde 2001, a Metro mantém 91 lojas atacadistas e emprega cerca de 9 mil pessoas no país Crédito: Divulgação

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou nesta segunda-feira (28) que os ativos da Metro AG, gigante alemã do comércio atacadista, passem para uma administração estatal temporária no país. A medida foi oficializada por meio de um decreto publicado pelo Kremlin.

Apesar da transferência do controle operacional, a Metro AG mantém formalmente a propriedade dos ativos na Rússia. Segundo a companhia, a gestão foi transferida para a empresa russa UK Torg RUS, pertencente a Johannes Tholey, diretor-executivo da subsidiária russa. A empresa alemã informou que avalia os efeitos da decisão sobre suas atividades.

Com a decisão, a empresa russa Torg RUS passa a administrar temporariamente os ativos da Metro na Rússia. A própria Metro confirmou a transferência e informou que perdeu o controle operacional de suas atividades no país, enquanto avalia os impactos da medida.

O decreto não apresenta uma justificativa específica para a intervenção. A medida ocorre, porém, em meio ao aumento das tensões entre Rússia e países ocidentais por causa da guerra na Ucrânia.

A Metro está entre as empresas estrangeiras que permaneceram na Rússia depois do início da guerra, em fevereiro de 2022. Na época, a companhia justificou a permanência pela responsabilidade com seus funcionários e clientes no país e pela importância do mercado russo para o grupo.

A Metro opera 93 lojas de atacado em 51 regiões da Rússia e emprega cerca de 12 mil pessoas. A subsidiária russa informou que as operações continuam normalmente e que os compromissos com os clientes seguem sendo cumpridos.

Presente na Rússia desde 2001, a Metro mantém 91 lojas atacadistas e emprega cerca de 9 mil pessoas no país. A companhia é especializada no fornecimento de alimentos e outros produtos para hotéis, restaurantes, empresas de catering e comerciantes independentes.

A decisão também segue uma série de medidas semelhantes adotadas pelo Kremlin contra empresas ocidentais. Neste mês, Nestlé e a rede francesa Auchan também tiveram ativos na Rússia colocados sob controle externo. O governo russo já havia usado a chamada administração temporária para assumir o controle de ativos de outras companhias estrangeiras.

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