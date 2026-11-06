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Gigante do design anuncia demissões com seis meses de salário, MacBooks e auxílio de R$ 55 mil para abrir negócio novo

Reestruturação afeta 22% da equipe global

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:01

Canva passa por reestruturação
Canva passa por reestruturação Crédito: Reprodução

O Canva anunciou demissões e informou que os funcionários desligados poderão ficar com os MacBooks que usavam no trabalho e receberão o equivalente a pelo menos seis meses de salário. O pacote também prevê um auxílio de US$ 10 mil, cerca de R$ 55 mil, para quem se candidatar a financiar um negócio próprio ou um projeto comunitário.  

A CEO e cofundadora da plataforma australiana de design, Melanie Perkins, anunciou as medidas em comunicado aos funcionários na terça-feira (3). A reestruturação afeta 1.271 pessoas, o equivalente a 22% da equipe global, e inclui mudanças de função e transferências. O Canva não informou quantos funcionários serão demitidos. 

O Canva ainda não informou se a reestruturação vai atingir funcionários no Brasil, seu segundo maior mercado em número de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos. Em junho, o diretor da operação brasileira, Alberto Ceresa, disse ao InfoMoney que a empresa vinha ampliando a equipe no país e já contava com uma estrutura de liderança local. Relatos de equipes brasileiras nas redes sociais apontam que os cortes também chegaram aqui. 

O que os demitidos vão receber

O pagamento equivalente a pelo menos seis meses de salário já inclui as verbas rescisórias previstas na legislação de cada país. Onde o Canva já oferece cobertura de saúde, ela será mantida por mais 12 meses. A empresa também vai oferecer um ano de LinkedIn Premium e apoio na busca por emprego, com orientação individual, revisão de currículo e preparação para entrevistas. 

O auxílio para tirar um projeto do papel será oferecido por meio do Canva Collective Fund. Os interessados têm até 14 de dezembro para se inscrever, e o Canva não terá participação nos projetos financiados. Os US$ 10 mil correspondem a R$ 54.621 pela taxa de venda da PTAX de 5 de novembro, divulgada pelo Banco Central. 

Segundo Perkins, o crescimento do Canva desacelerou pela primeira vez em uma década. Com a reorganização, a companhia vai reunir as equipes de produto, crescimento e plataforma em uma única área e concentrar mais equipes em Sydney, na Austrália. A empresa marcou uma reunião geral com os funcionários para terça-feira (10).  

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