EMPREGO

Gigante dos carros de luxo anuncia corte de 4 mil empregos

Fabricante britânica pretende reduzir quase 10% do quadro de funcionários

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:46

Gigante dos carros de luxo anuncia corte de 4 mil empregos Crédito: Divulgação

A fabricante britânica de veículos de luxo Jaguar Land Rover (JLR) anunciou na segunda-feira (7) que vai reduzir quase 10% de seu quadro de funcionários por meio de um programa de demissão voluntária ao longo dos próximos dois anos.

A empresa, controlada pela indiana Tata Motors, informou que pretende eliminar cerca de 4 mil postos de trabalho. Atualmente, a JLR emprega aproximadamente 43 mil pessoas em todo o mundo, sendo 34 mil no Reino Unido.

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025 1 de 5

A fabricante possui 17 unidades na Inglaterra, mas ainda não informou em quais localidades os cortes serão realizados.

Segundo a companhia, a medida faz parte de um plano para reduzir custos e enfrentar os desafios enfrentados pela indústria automobilística, como o aumento da concorrência de fabricantes chineses e os impactos das tarifas comerciais.