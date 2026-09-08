Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gigante dos carros de luxo anuncia corte de 4 mil empregos

Fabricante britânica pretende reduzir quase 10% do quadro de funcionários

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:46

Gigante dos carros de luxo anuncia corte de 4 mil empregos
Gigante dos carros de luxo anuncia corte de 4 mil empregos Crédito: Divulgação

A fabricante britânica de veículos de luxo Jaguar Land Rover (JLR) anunciou na segunda-feira (7) que vai reduzir quase 10% de seu quadro de funcionários por meio de um programa de demissão voluntária ao longo dos próximos dois anos.

A empresa, controlada pela indiana Tata Motors, informou que pretende eliminar cerca de 4 mil postos de trabalho. Atualmente, a JLR emprega aproximadamente 43 mil pessoas em todo o mundo, sendo 34 mil no Reino Unido.

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025

A fabricante de implementos e máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina por Divulgação
A Panasonic Holdings anunciou que cortará 10 mil funcionários e prevê contabilizar custos de reestruturação de 130 bilhões de ienes (US$ 896,06 milhões) neste ano comercia por Divulgação
A Dexco, multinacional do setor cerâmico, comunicou a demissão de funcionários da Portinari, unidade de Criciúma, e da Ceusa, de Urussanga, ambas no Sul de Santa Catarina. por Google Maps
A big tech fundada por Bill Gates demitiu um número não especificado de trabalhadores em janeiro com base no seu desempenho por Divulgação
A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está cortando 5% de sua força de trabalho por Divulgação
1 de 5
A fabricante de implementos e máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina por Divulgação

A fabricante possui 17 unidades na Inglaterra, mas ainda não informou em quais localidades os cortes serão realizados.

Segundo a companhia, a medida faz parte de um plano para reduzir custos e enfrentar os desafios enfrentados pela indústria automobilística, como o aumento da concorrência de fabricantes chineses e os impactos das tarifas comerciais.

A expectativa é economizar 1,7 bilhão de libras, o equivalente a cerca de R$ 12,5 bilhões. A empresa também pretende reduzir seu ponto de equilíbrio para aproximadamente 300 mil veículos.

Mais recentes

Imagem - Modelos indicam que o El Niño vai atingir seu pico entre novembro e dezembro

Modelos indicam que o El Niño vai atingir seu pico entre novembro e dezembro
Imagem - Avião da Amazon sai da pista, atinge dois carros e cinco pessoas morrem em Aeroporto de Miami

Avião da Amazon sai da pista, atinge dois carros e cinco pessoas morrem em Aeroporto de Miami
Imagem - Volkswagen vende fábrica na Alemanha para produção de equipamentos militares em parceria com empresa israelense

Volkswagen vende fábrica na Alemanha para produção de equipamentos militares em parceria com empresa israelense