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Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:23
A rede atacadista e varejista SpartanNash anunciou o fechamento de quatro supermercados nos Estados Unidos, com previsão de mais de 120 demissões. Serão encerradas três unidades da bandeira Family Fare e uma da VG’s Grocery, nos estados de Wisconsin, Iowa e Michigan.
Gigante dos supermercados fecha quatro lojas e deve demitir mais de 120 funcionários
A empresa opera cerca de 200 supermercados nos Estados Unidos. Segundo o supermercado, a decisão faz parte de uma avaliação da presença da rede no setor varejista e considera o desempenho das lojas e os interesses dos funcionários e das comunidades atendidas.
Em comunicado, um porta-voz afirmou que a companhia está avaliando continuamente sua presença no varejo e o que considera melhor para suas lojas, trabalhadores e comunidades.
A empresa informou ainda que os funcionários afetados pelos fechamentos foram convidados a se candidatar a vagas disponíveis em outras unidades do grupo.