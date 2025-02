MISTÉRIO

Golf misterioso está há um ano em aeroporto e já deve R$ 1 milhão em estacionamento

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 08:01

Um Volkswagen Golf de quinta geração, movido a diesel e com placas registradas em Hanover, está há mais de um ano estacionado em uma vaga de curta duração no Aeroporto de Berlim. Durante esse período, o veículo acumulou uma dívida impressionante de mais de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1,15 milhão) em taxas de estacionamento. Apesar dos esforços, tanto a polícia quanto as autoridades do aeroporto não conseguiram identificar o proprietário do carro, o que transformou o caso em um mistério. >

Dentro do veículo, foram encontrados indícios de uso recente, como restos de comida, embalagens vazias e uma garrafa de água. Além disso, na parte traseira do carro, há uma fita de barricada, o que levanta suspeitas sobre a possível utilização do veículo em situações incomuns. >

Especula-se que o Golf possa ter sido roubado e usado como veículo de fuga, mas a polícia não tem priorizado a investigação, já que o carro não está em uma área pública e não representa um risco imediato. Outra incógnita é se a placa atual do veículo é a original ou se foi alterada.>