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Governo da Itália anuncia proibição de véus islâmicos nas escolas e limite de estrangeiros por turma

Medida também prevê aulas de italiano para pais com dificuldades de integração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12:05

Véu islâmico
Véu islâmico Crédito: Reprodução

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo (20) que o governo prepara novas regras para estudantes estrangeiros no sistema educacional do país. Entre as medidas estão a proibição do uso de burcas e niqabs nas escolas e a definição de um número máximo de alunos estrangeiros por turma.

O pacote será submetido ao Conselho de Ministros, mas Meloni ainda não informou qual será o novo limite. Pelas regras atuais, estudantes estrangeiros podem ocupar até 30% das vagas de uma turma, com exceções que consideram, entre outros fatores, o domínio da língua italiana.

“Em breve, será apresentada em uma reunião do Conselho de Ministros uma medida para estabelecer legalmente um número máximo de alunos estrangeiros por turma”, afirmou a primeira-ministra durante um encontro da juventude do Irmãos da Itália, partido de ultradireita liderado por ela.

Segundo Meloni, a proposta também determinará que pais de estudantes estrangeiros com sérias dificuldades de integração ao ambiente escolar aprendam italiano.

“Ela também exige que os pais de alunos estrangeiros que enfrentem sérias dificuldades de integração ao sistema escolar aprendam italiano e proíbe burcas e niqabs nas escolas”, declarou.

Dados do Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat) indicam que os estrangeiros representam cerca de 12% dos estudantes matriculados nas escolas do país.

Atualmente, a legislação italiana não veta expressamente o uso de burca ou niqab. Uma lei de 1975 proíbe vestimentas que impeçam a identificação sem motivo justificável. Em 2008, o principal tribunal administrativo italiano decidiu que véus integrais poderiam ser usados por razões religiosas ou culturais, desde que o rosto fosse descoberto quando necessário para identificar a pessoa.

Tags:

Itália

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