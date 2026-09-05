SUPERLOTAÇÃO

Governo do Peru decreta estado de emergência em cinco presídios do país por 60 dias

E quer classificar organizações criminosas como 'terroristas', iniciativa que enfrenta resistência da oposição

Estadão

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 19:13

Presidente peruana autorizou polícia, com apoio das Forças Armadas, a assumir controle interno de 5 presídios Crédito: Reprodução/X

O governo do Peru decretou neste sábado (5), estado de emergência por 60 dias em cinco presídios considerados de alta periculosidade, citando "perturbação à paz e à ordem pública" e a superlotação do sistema penitenciário. A medida, publicada no diário oficial El Peruano, determina que a polícia, com apoio das Forças Armadas, assuma o controle interno das unidades e do perímetro externo.

O decreto é assinado pela presidente Keiko Fujimori e abrange os presídios de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro e Ancón I - estes dois últimos em Lima. Segundo o relatório técnico, essas prisões concentram cerca de 50% dos detentos vinculados a organizações criminosas.

A decisão também prevê restrições ao trânsito e à liberdade de reunião para quem entrar ou circular nas áreas abrangidas e autoriza as forças de segurança a adotar medidas de proteção do espaço aéreo e do espectro eletromagnético no entorno das unidades. O governo menciona superlotação de 156% no sistema, déficit de agentes penitenciários e apreensões recorrentes de itens proibidos, como armas e celulares.