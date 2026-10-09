Governo dos EUA vai transmitir ao vivo execução por fuzilamento de militar que matou 13 pessoas

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Carol Neves
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:39
A execução de Nidal Malik Hasan, condenado por matar 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no Texas, será transmitida ao vivo em 3 de dezembro. Segundo a Associated Press (AP), o Pentágono anunciou que ele será morto por um pelotão de fuzilamento, mas não informou qual plataforma exibirá a execução.
Caso seja realizada, será a primeira execução militar nos Estados Unidos desde 1961. O anúncio também abre a possibilidade de uma execução pública no país, algo que não ocorre desde 1936, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.
O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, defendeu que o público tenha acesso à execução durante uma entrevista ao influenciador e ativista conservador Jack Posobiec, no canal Real America's Voice. O vídeo foi compartilhado no X por várias contas oficiais do Pentágono.
Militar foi condenado à morte
"Ele será executado por um pelotão de fuzilamento, como deve ser, e vamos garantir que as pessoas possam testemunhar isso, que seja público", afirmou Hegseth.
Para justificar a medida, o secretário disse que "as pessoas precisam entender que existem consequências sérias para esse tipo de coisa". Ele não esclareceu, porém, se a transmissão será feita pela televisão ou por streaming.
Um funcionário do Pentágono ouvido pela AFP, sob condição de anonimato, afirmou que os detalhes serão divulgados posteriormente. Segundo a AP, o Departamento de Defesa se recusou a comentar as declarações de Hegseth, e o Exército ainda não explicou como pretende conduzir a execução.
Hasan era psiquiatra do Exército americano quando realizou o ataque em Fort Hood, em 2009. Entre as 13 pessoas mortas, 12 eram militares. Outros 30 militares ficaram feridos. Durante o ataque, ele foi atingido por tiros disparados por uma policial civil e ficou parcialmente paralisado.
O último registro de execução pública nos Estados Unidos é o enforcamento de Rainey Bethea, no Kentucky, em 1936. Bethea era um homem negro condenado pelo estupro de uma mulher branca, conforme o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.
Nas Forças Armadas americanas, o fuzilamento não é utilizado desde 1945. Naquele ano, o soldado Eddie Slovik foi executado na França por deserção, segundo a NPR.
O método também é pouco frequente nas execuções civis do país. Atualmente, é autorizado em Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul e Utah, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte. No ano passado, a Carolina do Sul realizou seu primeiro fuzilamento, que também foi o primeiro nos Estados Unidos em 15 anos.