DECISÃO

Governo dos EUA vai transmitir ao vivo execução por fuzilamento de militar que matou 13 pessoas

Fuzilamento está marcado para 3 de dezembro e poderá ser a primeira execução pública nos EUA em 90 anos

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:39

Nidal Malik Hasan Crédito: Reprodução

A execução de Nidal Malik Hasan, condenado por matar 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no Texas, será transmitida ao vivo em 3 de dezembro. Segundo a Associated Press (AP), o Pentágono anunciou que ele será morto por um pelotão de fuzilamento, mas não informou qual plataforma exibirá a execução.

Caso seja realizada, será a primeira execução militar nos Estados Unidos desde 1961. O anúncio também abre a possibilidade de uma execução pública no país, algo que não ocorre desde 1936, de acordo com o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, defendeu que o público tenha acesso à execução durante uma entrevista ao influenciador e ativista conservador Jack Posobiec, no canal Real America's Voice. O vídeo foi compartilhado no X por várias contas oficiais do Pentágono.

Militar foi condenado à morte 1 de 4

"Ele será executado por um pelotão de fuzilamento, como deve ser, e vamos garantir que as pessoas possam testemunhar isso, que seja público", afirmou Hegseth.

Para justificar a medida, o secretário disse que "as pessoas precisam entender que existem consequências sérias para esse tipo de coisa". Ele não esclareceu, porém, se a transmissão será feita pela televisão ou por streaming.

Um funcionário do Pentágono ouvido pela AFP, sob condição de anonimato, afirmou que os detalhes serão divulgados posteriormente. Segundo a AP, o Departamento de Defesa se recusou a comentar as declarações de Hegseth, e o Exército ainda não explicou como pretende conduzir a execução.

Hasan era psiquiatra do Exército americano quando realizou o ataque em Fort Hood, em 2009. Entre as 13 pessoas mortas, 12 eram militares. Outros 30 militares ficaram feridos. Durante o ataque, ele foi atingido por tiros disparados por uma policial civil e ficou parcialmente paralisado.

O último registro de execução pública nos Estados Unidos é o enforcamento de Rainey Bethea, no Kentucky, em 1936. Bethea era um homem negro condenado pelo estupro de uma mulher branca, conforme o Centro de Informações sobre a Pena de Morte.

Nas Forças Armadas americanas, o fuzilamento não é utilizado desde 1945. Naquele ano, o soldado Eddie Slovik foi executado na França por deserção, segundo a NPR.