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Governo Milei diz que não dará parabéns a Lula e cita atitude do brasileiro em 2023

Único líder sul-americano que não felicitou o presidente reeleito, argentino apoiou Flávio Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:09

Javier Milei
Javier Milei Crédito: Reprodução

O governo de Javier Milei não pretende divulgar uma mensagem de congratulação a Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência do Brasil. Segundo a imprensa argentina, a posição foi apresentada nesta terça-feira (27) pelo porta-voz presidencial, Adrián Ravier, que usou como justificativa a postura do brasileiro após a vitória do argentino, em 2023.

Na época, Lula se manifestou sobre o resultado da eleição argentina, mas não citou Milei pelo nome nem o parabenizou diretamente. Em publicação no X em 19 de novembro daquele ano, desejou “boa sorte e êxito ao novo governo” e afirmou que o Brasil estaria à disposição para trabalhar com os argentinos.

De acordo com o jornal Clarín, Ravier afirmou em entrevista coletiva que o governo tomou conhecimento do resultado, mas não prepara uma manifestação oficial. A orientação também abrange o Ministério das Relações Exteriores.

“Não houve nenhum gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo (Milei) pessoalmente, nem nada do tipo. Por enquanto, não há nenhum comunicado que pretendamos divulgar”, declarou.

Direita da região reconheceu vitória de Lula

Milei foi o único líder da América do Sul que não parabenizou Lula. A ausência de uma mensagem argentina contrasta com as manifestações de outros governantes de direita da região, inclusive de aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na Colômbia, Abelardo de La Espriella reconheceu o resultado apesar de ter apoiado publicamente Flávio Bolsonaro (PL). Ao se pronunciar, ressaltou as diferenças políticas em relação a Lula, mas sinalizou disposição para manter a cooperação entre os países.

Milei contrata veterinara médium para falar com animais

Javier Milei contratou uma veterinária que afirma se comunicar com animais por telepatia, segundo relato dela ao New York Times por Reprodução
Celia Melamed diz que começou a atender Milei quando Conan, o mastim inglês do presidente argentino, estava gravemente doente por Reprodução
Segundo a veterinária, as sessões continuaram após a morte de Conan, em 2017, e incluíram os cinco cães clonados a partir de seu DNA por REprodução
Melamed afirma que Karina Milei, irmã do presidente argentino, participou de um de seus cursos de comunicação animal em 2019 por Reprodução
Não há evidências científicas que comprovem a comunicação telepática com animais; Milei e Karina não responderam ao jornal por REprodução
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Javier Milei contratou uma veterinária que afirma se comunicar com animais por telepatia, segundo relato dela ao New York Times por Reprodução

O presidente do Chile, José Antonio Kast, afirmou ter telefonado ao brasileiro e destacou que as duas nações compartilham um futuro. Já o equatoriano Daniel Noboa mencionou desafios e inimigos comuns à América Latina.

A presidente peruana, Keiko Fujimori, defendeu uma parceria mais forte com o Brasil, com atenção à integração e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Na Bolívia, Rodrigo Paz destacou os vínculos históricos entre os países ao felicitar Lula.

Também enviaram cumprimentos Yamandú Orsi, do Uruguai; Delcy Rodríguez, da Venezuela; Santiago Peña, do Paraguai; Irfaan Ali, da Guiana; e Jennifer Geerlings-Simons, do Suriname.

Atritos políticos e comércio bilionário

O posicionamento argentino ocorre depois de Milei apoiar Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Às vésperas da votação, ele também atacou Lula nas redes sociais, chamando o brasileiro de “ladrão corrupto” e acusando-o de conduzir uma campanha suja.

As divergências entre os presidentes convivem com uma relação comercial de grande peso para os dois países, que têm indústrias integradas e papel central no Mercosul.

Segundo dados do governo argentino, o Brasil foi o principal comprador de produtos da Argentina em 2025, com mais de US$ 12,8 bilhões em vendas. Também foi o maior fornecedor do país vizinho, que importou US$ 18,4 bilhões em mercadorias brasileiras.

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