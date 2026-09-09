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Grupo hindu visita Torre Eiffel, pede que mulheres fiquem longe e no dia seguinte funcionários fazem greve

elegação de cerca de 100 pessoas solicitou que a visita tivesse menos contato com funcionárias, que foram afastadas de seus postos, segundo o sindicato

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:40

Torre Eiffel, propriedade da cidade de Paris, recebeu mais de seis milhões de visitantes em 2025
Torre Eiffel, propriedade da cidade de Paris, recebeu mais de seis milhões de visitantes em 2025 Crédito: Shutterstock

Uma visita privada de uma delegação hindu à Torre Eiffel, em Paris, terminou em protesto dos funcionários e no fechamento temporário do monumento. O motivo foi o afastamento de trabalhadoras durante a passagem do grupo, que, segundo a administração da torre, havia solicitado que a visita fosse organizada de forma a limitar as “interações com mulheres”. A Torre Eiffel reabriu na terça-feira (8), após a paralisação dos funcionários na segunda (7).

A visita ocorreu no sábado (5) e reuniu cerca de 100 pessoas ligadas à organização hindu Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). Segundo o sindicato CGT, algumas funcionárias foram orientadas a deixar seus postos e se retirar para áreas reservadas. Em determinadas funções, elas teriam sido substituídas por homens. As trabalhadoras também receberam instruções para não passar por determinadas áreas enquanto a delegação estivesse no monumento.

Torre Eiffel: 5 curiosidades que contam a história da gigante de Paris

A Torre Eiffel nasceu para uma exposição. Ela foi construída para a Exposição Universal de Paris de 1889, realizada no centenário da Revolução Francesa. As obras começaram em janeiro de 1887 e terminaram em apenas dois anos, dois meses e cinco dias por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Antes de virar cartão-postal, a Torre foi alvo de críticas. Artistas e escritores franceses, entre eles Alexandre Dumas Filho, Guy de Maupassant e Charles Gounod, assinaram em 1887 uma carta contra o projeto, que consideravam uma ameaça à paisagem de Paris por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Ela quase teve vida curta. A Torre foi planejada para permanecer de pé por apenas 20 anos. O que ajudou a evitar sua demolição foram os experimentos científicos e o uso da estrutura para transmissões de rádio e telecomunicações por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
É uma gigante feita de 18 mil peças. A estrutura tem 18.038 peças de ferro, cerca de 2,5 milhões de rebites e pesa 7.300 toneladas apenas na parte metálica. Hoje, com antenas e outros elementos, a Torre chega a 330 metros de altura por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Os elevadores já eram uma atração desde o começo. Em 1889, cinco elevadores hidráulicos foram instalados para levar os visitantes aos andares da Torre. A tecnologia era considerada uma façanha para a época, diante da altura e do peso que precisavam transportar por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
A Torre Eiffel muda de tamanho ao longo do ano. Como o ferro se dilata com o calor, a estrutura pode variar alguns centímetros de altura entre os períodos mais quentes e mais frios por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Gustave Eiffel não foi o único responsável pelo projeto. A estrutura foi concebida pelos engenheiros Maurice Koechlin e Émile Nouguier, da empresa de Eiffel, com a colaboração do arquiteto Stephen Sauvestre por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
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A Torre Eiffel nasceu para uma exposição. Ela foi construída para a Exposição Universal de Paris de 1889, realizada no centenário da Revolução Francesa. As obras começaram em janeiro de 1887 e terminaram em apenas dois anos, dois meses e cinco dias por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock

A representante sindical Diane Davoine afirmou que as mulheres foram afastadas para que homens ocupassem seus lugares. O sindicato classificou as orientações como uma forma de afastamento e “invisibilização” das trabalhadoras por causa do sexo. A revolta levou os funcionários a se reunirem na segunda-feira para discutir o episódio com a administração e exigir que situações semelhantes não se repetissem.

A Sociedade de Exploração da Torre Eiffel (SETE), responsável pela operação do monumento, confirmou que a delegação havia solicitado que a visita limitasse o contato com mulheres. A empresa reconheceu que não deveria ter aceitado essas condições, por serem incompatíveis com seus valores e com o princípio de igualdade entre homens e mulheres.

A organização BAPS, por sua vez, afirmou que a visita foi programada no início do horário de funcionamento para evitar transtornos devido ao tamanho da delegação. O grupo disse que, segundo seu conhecimento, ninguém foi impedido de acessar a Torre Eiffel e pediu desculpas por qualquer sofrimento ou inconveniente provocado pelo episódio.

O caso provocou reação de autoridades francesas. O prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, anunciou uma investigação para esclarecer o que ocorreu. A presidência da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, também criticou o episódio e afirmou que a recepção a visitantes não deveria significar abrir mão dos valores de igualdade entre homens e mulheres.

A polêmica ocorreu no mesmo fim de semana em que a BAPS inaugurou seu primeiro grande templo na França, em Bussy-Saint-Georges, nos arredores de Paris. A Torre Eiffel, propriedade da cidade de Paris, recebeu mais de seis milhões de visitantes em 2025.

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