INTERNACIONAL

Harris diz que morte de líder do Hamas representa oportunidade para acabar com guerra

Ela acrescentou que espera que as famílias das vítimas do Hamas sintam uma sensação de alívio

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, disse que a morte do líder do Hamas Yahya Sinwar representa uma "oportunidade de, finalmente, acabar com a guerra em Gaza" que começou há um ano.