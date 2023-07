Helicóptero com turistas cai próximo ao Monte Everest

Um helicóptero com cinco turistas caiu próximo ao Monte Everest, nesta terça-feira (11). Cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês morreram. O avião da Manang Air decolou perto de Lukla, porta de entrada para expedições para escalar o Everest, nesta terça-feira e seguia para a capital Katmandu, quando aconteceu o acidente. Os cinco passageiros eram membros da mesma família: Fernando Sifuentes, de 95 anos; Ismail Sifuentes, 98; Abril Sifuentes, 72; Olacio Luz Gongalez, 65; e Maria Jese Sifuentes, 52. O piloto foi identificado como Chet B Gurung.

O helicóptero perdeu contato oito minutos após a decolagem, informou a Autoridade de Aviação Civil do Nepal (CAAN) em comunicado. Dois helicópteros e várias equipes terrestres foram mobilizados para uma missão de busca e resgate, mas não conseguiram pousar perto do local do acidente devido ao clima.