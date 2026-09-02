'EVENTUAL CRISE'

Holanda retira 86 toneladas de ouro dos EUA e Canadá

Banco central holandês transferiu parte das reservas para Londres para ampliar a capacidade de uso do ouro em situações de crise

Mariana Rios

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:30

Banco central holandês afirmou ter tomado a medida para aumentar a preparação do país para situações de crise Crédito: Reprodução/NOS

A Holanda transferiu 86 toneladas de ouro que estavam armazenadas nos Estados Unidos e no Canadá para Londres entre março e agosto de 2026. A operação foi anunciada nesta quarta-feira (2) pelo De Nederlandsche Bank (DNB), o banco central holandês, que afirmou ter tomado a medida para aumentar a preparação do país para situações de crise.

Segundo o DNB, aproximadamente 313 toneladas de ouro estavam armazenadas nos dois países. Com a transferência, mais de um quarto desse volume foi deslocado para o Reino Unido. Londres é considerado um dos principais centros mundiais de negociação de ouro físico e, de acordo com o banco central, o metal armazenado na cidade pode ser colocado no mercado com mais rapidez em uma eventual crise.

Barras e pepitas de ouro 1 de 4

A maior parte da mudança envolveu o ouro que estava em Nova York. Pelo menos 59 toneladas foram vendidas nos Estados Unidos e recompradas em Londres, enquanto mais de 27 toneladas foram transportadas fisicamente dos EUA e do Canadá para a Holanda. Uma quantidade equivalente foi então transferida da Holanda para Londres. A estratégia evitou a necessidade de derreter novamente as barras de ouro.

Com a operação, a participação do ouro holandês armazenado em Nova York caiu de 31,3% para 18,5%. No Canadá, a fatia passou de 19,7% para 18,5%. Já Londres passou a concentrar 32,1% das reservas, ante 18,1% anteriormente. A parcela mantida na Holanda permaneceu em 30,8%.

O DNB afirmou que a redistribuição busca diversificar os riscos e aumentar a disponibilidade das reservas em uma situação de emergência. O presidente da instituição, Olaf Sleijpen, disse que a expectativa é de que o ouro nunca precise ser utilizado em uma crise, mas que é necessário reforçar a capacidade de resposta do país.

A reserva de ouro da Holanda soma 612,4 toneladas, avaliadas em €72,2 bilhões no fim de 2025. O volume total não foi alterado pela operação; houve apenas uma mudança nos locais de armazenamento.