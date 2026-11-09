SOBREVIVENTE

Pianista cai de navio de cruzeiro, passa mais de 10 horas à deriva e é resgatado no Oceano

Ele foi levado ao hospital em condição estável

Esther Morais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:19

Homem cai de navio de cruzeiro, passa mais de 10 horas à deriva e é resgatado no Pacífico: 'Achei que fosse morrer' Crédito: Shutterstock

Um homem que trabalhava como pianista em um navio de cruzeiro foi encontrado e resgatado em alto-mar após passar entre nove e dez horas à deriva no Oceano Pacífico. O tripulante foi localizado na última sexta-feira (6), a cerca de 32 quilômetros da costa da Califórnia, nos Estados Unidos, nas proximidades da Ilha Catalina.

O resgate foi feito por dois pescadores, Sean Norton e Grant Garrett, que voltavam de uma pescaria quando avistaram uma pessoa na água. Ao perceberem a situação, eles interromperam o trajeto para ajudar o homem.

Segundo os pescadores, o pianista estava em estado de choque quando foi retirado do oceano. Já na embarcação, ele conseguiu informar que trabalhava no navio de cruzeiro Ovation of the Seas, da companhia Royal Caribbean.

“Obrigado. Achei que fosse morrer”, disse o homem a um dos pescadores, conforme relato divulgado pela imprensa americana.

Após o resgate, os pescadores acionaram os serviços de emergência marítima. Uma equipe de salva-vidas de Newport Beach foi enviada ao local para prestar atendimento ao tripulante, que foi encaminhado a um hospital para avaliação médica.

De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o homem foi hospitalizado em condição estável e não corre risco de vida. A corporação investiga as circunstâncias do incidente e como ele foi parar na água.