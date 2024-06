VIOLÊNCIA

Homem com arco e flecha ataca guarda de Embaixada de Israel na Sérvia e é morto

Um homem armado com um arco e flecha atirou contra um policial que protegia a Embaixada de Israel em Belgrado e foi morto a tiros após o ataque, informou o Ministério do Interior da Sérvia neste sábado, 29, segundo o jornal britânico Guardian. O ministro do interior disse que o incidente foi um ataque terrorista contra a Sérvia.