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Homem compra 50 mil bilhetes iguais, fatura R$ 168 milhões e vira alvo de investigação

Aposta com a mesma combinação de números chamou atenção das autoridades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:20

Homem compra 50 mil bilhetes iguais, fatura R$ 168 milhões e vira alvo de investigação Crédito: Wise

Um morador de Nanchang, na província de Jiangxi, na China, ganhou 220 milhões de yuans, cerca de R$ 168 milhões, após comprar 50 mil bilhetes com a mesma combinação de números. Ele investiu 100 mil yuans na aposta.

A estratégia chamou atenção pela quantidade de bilhetes iguais. O Departamento de Assuntos Civis de Jiangxi abriu uma investigação para apurar a legitimidade do sorteio.

A China Welfare Lottery afirmou que não houve uso de informação privilegiada. A entidade também informou que os registros das compras são mantidos em sigilo para preservar a identidade do vencedor.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

O apostador disse que joga regularmente há mais de cinco anos e que possui renda familiar elevada. Mesmo assim, a baixa probabilidade de um resultado como esse levantou questionamentos sobre a transparência da operação.

Outro ponto analisado é a divisão do prêmio entre os 50 mil bilhetes. Com isso, o valor recebido por cada bilhete ficou abaixo de 10 mil yuans.

Segundo a investigação, a estratégia teria permitido ao apostador ficar abaixo do limite de tributação de 20%. A economia estimada seria de 44 milhões de yuans em impostos.

Apesar das suspeitas, a loteria mantém a posição de que a premiação foi regular. As autoridades continuam analisando o caso para identificar possíveis irregularidades ou brechas nas regras.

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