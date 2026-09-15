Homem compra 50 mil bilhetes iguais, fatura R$ 168 milhões e vira alvo de investigação

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Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:20
Um morador de Nanchang, na província de Jiangxi, na China, ganhou 220 milhões de yuans, cerca de R$ 168 milhões, após comprar 50 mil bilhetes com a mesma combinação de números. Ele investiu 100 mil yuans na aposta.
A estratégia chamou atenção pela quantidade de bilhetes iguais. O Departamento de Assuntos Civis de Jiangxi abriu uma investigação para apurar a legitimidade do sorteio.
A China Welfare Lottery afirmou que não houve uso de informação privilegiada. A entidade também informou que os registros das compras são mantidos em sigilo para preservar a identidade do vencedor.
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O apostador disse que joga regularmente há mais de cinco anos e que possui renda familiar elevada. Mesmo assim, a baixa probabilidade de um resultado como esse levantou questionamentos sobre a transparência da operação.
Outro ponto analisado é a divisão do prêmio entre os 50 mil bilhetes. Com isso, o valor recebido por cada bilhete ficou abaixo de 10 mil yuans.
Segundo a investigação, a estratégia teria permitido ao apostador ficar abaixo do limite de tributação de 20%. A economia estimada seria de 44 milhões de yuans em impostos.
Apesar das suspeitas, a loteria mantém a posição de que a premiação foi regular. As autoridades continuam analisando o caso para identificar possíveis irregularidades ou brechas nas regras.