Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem despenca de plataforma de 9 metros após ataque de vespas e sofre múltiplas fraturas

Trabalhador podava árvores quando encontrou um ninho de vespas-asiáticas; ele foi levado às pressas para um hospital e continua internado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:22

O ninho de vespas foi removido e destruído
O ninho de vespas foi removido e destruído Crédito: Divulgação/Município de Vught

Um homem que trabalhava na poda de árvores saltou de uma plataforma elevatória a nove metros de altura após ser atacado por vespas-asiáticas, na cidade de Vught, sul da Holanda. Ele sofreu múltiplas fraturas e picadas dos insetos.

O trabalhador estava a serviço da empresa de arborização Idverde e podava árvores para a prefeitura de Vught, na tarde de quarta-feira (16), quando encontrou um ninho de vespas-asiáticas, também chamadas de vespas-de-patas-amarelas. Os insetos atacaram o homem, que decidiu saltar da plataforma para escapar.

Picada de marimbondo pode matar? Entenda o risco para quem é alérgico

Depende da sensibilidade da pessoa ao veneno. Na maioria das vezes, a picada de marimbondo provoca uma reação localizada, mas em pessoas alérgicas pode desencadear uma reação sistêmica grave por Shutterstock
Reação local: dor ou ardência imediata, vermelhidão, coceira e inchaço no local. O inchaço pode aumentar nas horas seguintes. por Shutterstock
Reação alérgica: urticária pelo corpo, coceira generalizada, inchaço dos lábios, língua ou garganta, dificuldade para respirar, tontura, queda da pressão e vômitos por Shutterstock
Anafilaxia: é a reação mais grave e pode evoluir rapidamente para choque anafilático e morte se não houver atendimento imediato por Shutterstock
1 de 4
Depende da sensibilidade da pessoa ao veneno. Na maioria das vezes, a picada de marimbondo provoca uma reação localizada, mas em pessoas alérgicas pode desencadear uma reação sistêmica grave por Shutterstock

Segundo a Idverde, os primeiros exames apontaram diversas fraturas. O trabalhador segue sendo submetido a exames e recebendo tratamento médico em um hospital da região. Ele também foi picado pelas vespas. 

Após o acidente, o ninho foi retirado e destruído. A prefeitura informou que não sabia da existência da colônia na árvore. O procedimento para eliminar o ninho envolveu congelar seu conteúdo e depois aspirá-lo.

O homem recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local. Uma ambulância, várias viaturas policiais e um helicóptero de emergência foram acionados, e ele foi levado às pressas para um hospital em Tilburg. As informações são do Omroep Brabant, emissora regional pública da província de Brabante do Norte, na Holanda.

Tags:

Ataque Vespas Holanda

Mais recentes

Imagem - Antena da Starlink, de Elon Musk, cai de R$ 1.199 para R$ 99 no Brasil em oferta com instalação incluída

Antena da Starlink, de Elon Musk, cai de R$ 1.199 para R$ 99 no Brasil em oferta com instalação incluída
Imagem - Hostel procura voluntários para viver de graça perto das Cataratas do Iguaçu em troca de ajuda de 25 horas por semana na recepção

Hostel procura voluntários para viver de graça perto das Cataratas do Iguaçu em troca de ajuda de 25 horas por semana na recepção
Imagem - Primeiro museu sensorial dedicado a gatos é inaugurado com realidade virtual e ‘cúpula do ronronar’

Primeiro museu sensorial dedicado a gatos é inaugurado com realidade virtual e ‘cúpula do ronronar’