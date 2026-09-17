PAÍSES BAIXOS

Homem despenca de plataforma de 9 metros após ataque de vespas e sofre múltiplas fraturas

Trabalhador podava árvores quando encontrou um ninho de vespas-asiáticas; ele foi levado às pressas para um hospital e continua internado

Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:22

O ninho de vespas foi removido e destruído Crédito: Divulgação/Município de Vught

Um homem que trabalhava na poda de árvores saltou de uma plataforma elevatória a nove metros de altura após ser atacado por vespas-asiáticas, na cidade de Vught, sul da Holanda. Ele sofreu múltiplas fraturas e picadas dos insetos.

O trabalhador estava a serviço da empresa de arborização Idverde e podava árvores para a prefeitura de Vught, na tarde de quarta-feira (16), quando encontrou um ninho de vespas-asiáticas, também chamadas de vespas-de-patas-amarelas. Os insetos atacaram o homem, que decidiu saltar da plataforma para escapar.

Picada de marimbondo pode matar? Entenda o risco para quem é alérgico 1 de 4

Segundo a Idverde, os primeiros exames apontaram diversas fraturas. O trabalhador segue sendo submetido a exames e recebendo tratamento médico em um hospital da região. Ele também foi picado pelas vespas.

Após o acidente, o ninho foi retirado e destruído. A prefeitura informou que não sabia da existência da colônia na árvore. O procedimento para eliminar o ninho envolveu congelar seu conteúdo e depois aspirá-lo.