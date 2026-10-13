SIX FLAGS

Homem é arremessado de montanha-russa nos EUA e morre diante de visitantes

Testemunhas relataram ter visto a vítima ser lançada para fora do brinquedo no parque de diversões da Georgia; outras pessoas ficaram feridas, e nove montanhas-russas foram fechadas temporariamente em seis parques da mesma rede



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:45

Autoridades e Six Flags não identificaram a montanha-russa envolvida no acidente; no entanto, emissoras exibiram imagens de passageiros sendo retirados da Goliath Crédito: Reprodução/CNN

Um homem foi arremessado para fora de uma montanha-russa e morreu diante de outros visitantes de um parque de diversões nos Estados Unidos, na segunda-feira (12). O acidente ocorreu no Six Flags Over Georgia, em Austell, na região metropolitana de Atlanta, no estado da Geórgia. Outras pessoas ficaram feridas, mas as autoridades não divulgaram o estado de saúde delas.

A dinâmica do acidente ainda é investigada pela polícia do condado de Cobb. Testemunhas relataram ter visto o homem ser lançado para fora do assento durante o percurso. A vítima fatal foi identificada pela polícia como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, morador de Atlanta.

Em entrevista à emissora NBC, Logan Conner contou que estava na montanha-russa Goliath com a noiva quando viu o homem ser arremessado. “O homem começou a levitar no ar, de lado”, disse. “Nós olhamos diretamente um para o outro.”

Embora imagens exibidas por emissoras locais mostrassem passageiros sendo retirados da Goliath, a polícia e a administração do parque não confirmaram oficialmente qual montanha-russa esteve envolvida no acidente.

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Rede fecha nove montanhas-russas

Após a ocorrência, a Six Flags Entertainment Corporation determinou o fechamento temporário de nove montanhas-russas distribuídas por seis parques da rede. Segundo um porta-voz, a medida foi adotada por excesso de cautela.

A empresa informou que funcionários e autoridades locais responderam imediatamente ao acidente e que está colaborando com a investigação. Também afirmou estar oferecendo apoio aos visitantes e funcionários afetados.

“Estamos profundamente tristes com o incidente envolvendo um visitante em nosso parque hoje”, declarou o porta-voz.

Montanha-russa chega a 113 km/h

Inaugurada em 2006, a Goliath atinge velocidade máxima de 113 km/h e chega a 61 metros de altura, segundo o site do parque. O percurso dura aproximadamente três minutos e meio, com curvas acentuadas e grandes descidas.

O caso ocorre em meio a outros episódios envolvendo atrações de alta velocidade nos Estados Unidos.

No ano passado, um homem de 32 anos morreu após sofrer lesões por impacto contundente em uma montanha-russa do parque temático Universal Epic Universe, na Flórida. A morte foi considerada acidental.

Menos de duas semanas antes do acidente na Geórgia, o Six Flags Magic Mountain, na Califórnia, anunciou a aposentadoria da montanha-russa X2. A decisão ocorreu após processos judiciais alegarem que a atração provocou lesões cerebrais graves. O parque também havia firmado um acordo em uma ação por morte por negligência movida pela família de um homem de 22 anos que morreu após andar no brinquedo em 2022.

Segundo o escritório de advocacia Doan Law Firm, que acompanha acidentes em parques de diversões e representa vítimas, o caso da segunda-feira seria pelo menos a sétima morte registrada no Six Flags Over Georgia. A contagem inclui um episódio de 2006 em que um homem provavelmente sofreu uma parada cardíaca enquanto andava na Goliath.