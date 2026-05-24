EUA

Homem é morto após abrir fogo contra policiais perto da Casa Branca

Suspeito foi baleado por agentes do Serviço Secreto após confronto

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07:22

Tiros foram ouvidos perto da Casa Branca Crédito: Reprodução

Um homem morreu após trocar tiros com policiais nas proximidades da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Serviço Secreto americano, que informou ainda que o presidente Donald Trump estava na residência oficial no momento do incidente, mas não foi atingido nem correu risco.

De acordo com as autoridades, o suspeito se aproximou de um posto de controle e atirou contra os agentes. Ele acabou baleado durante a ação, foi socorrido e levado ao Hospital George Washington, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a agência Reuters, um oficial afirmou que o homem apresentava “distúrbios emocionais”. Ainda conforme o relato, já havia sido emitida anteriormente uma ordem de restrição contra ele.

Durante o confronto, um pedestre também foi atingido por um disparo. O Serviço Secreto informou que ainda não foi possível determinar de onde partiu o tiro que feriu a vítima. O estado de saúde dessa pessoa não foi divulgado.

Jornalistas que trabalhavam na Casa Branca relataram momentos de tensão após ouvirem diversos disparos. A área foi isolada pelo Serviço Secreto, e profissionais da imprensa que estavam no gramado da residência presidencial foram retirados às pressas do local.

Segundo a CNN, agentes chegaram a gritar “abaixem-se” enquanto alertavam sobre os tiros. A repórter Selina Wang, da ABC News, registrou parte da movimentação.

“Eu estava no meio da gravação de um vídeo no meu iPhone no gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Parecia dezenas de disparos de arma. Fomos orientados a correr para a sala de briefings da imprensa, onde estamos agora.”

A ocorrência foi registrada perto do cruzamento da Avenida Pensilvânia com a Rua 17 Noroeste. De acordo com a CNN, equipes do Serviço Secreto estavam atendendo uma denúncia relacionada a disparos de arma de fogo quando a situação aconteceu. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas.