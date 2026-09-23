NOS EUA

Homem é preso após lançar spray de pimenta em espectador que usava celular no cinema

Outras duas pessoas também foram atingidas durante sessão na Califórnia e precisaram de atendimento hospitalar

Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:43

Testemunha relatou ter visto o agressor sair correndo da sala imediatamente após o ataque Crédito: Shutterstock

Um homem de 34 anos foi preso após supostamente usar spray de pimenta contra um espectador que mexia no celular durante uma sessão de cinema em Burbank, cidade localizada na região metropolitana de Los Angeles, na Califórniana (EUA). Outras duas pessoas que estavam próximas também tiveram irritação causada pelo produto e as três foram levadas a um hospital local.

Matthew Ware foi preso em 15 de setembro após o episódio no AMC Burbank 16, segundo o Departamento de Polícia de Burbank. Ele foi acusado de agressão física de menor gravidade e levado para a cadeia de Burbank. As informações são do The Guardian, com base em dados das autoridades e relatos à NBC News.

Spray de pimenta 1 de 4

O episódio aconteceu cerca de 40 minutos depois do início do filme The Uprising, estrelado por Andrew Garfield e Thomasin McKenzie. Segundo a polícia, Ware teria se irritado com um espectador que usava o celular durante a sessão e o atingiu com spray de pimenta.

Uma testemunha contou à NBC News que tudo estava normal até que ele ouviu o barulho de uma lata de aerossol. Logo depois, o homem que estava com o celular teria gritado que havia sido atingido pelo spray.

Outro espectador afirmou ter visto Ware sair correndo da sala imediatamente após o ataque. Três pessoas o perseguiram e conseguiram encontrá-lo em outra área do cinema, onde ele foi detido.

Segundo a testemunha, o episódio não aparentava ter sido uma situação de legítima defesa. Ela afirmou ainda que Ware teria dito que o homem que estava usando o celular “deu uma de esperto” com ele.

As três pessoas atingidas pelo spray foram atendidas em um hospital local. O cinema também ofereceu reembolso aos espectadores após o incidente.