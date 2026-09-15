NÃO REPASSOU DINHEIRO

Homem é preso após se recusar a dividir prêmio de loteria de R$ 20 milhões com colegas

Grupo de 15 pessoas havia juntado dinheiro para comprar bilhete vencedor

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10:13

Homem é preso após se recusar a dividir prêmio de loteria de R$ 20 milhões com colegas Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em Hong Kong suspeito de se apropriar de um prêmio de loteria de cerca de HK$ 30 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) que deveria ser dividido com outros 14 colegas. O grupo havia juntado dinheiro para comprar um bilhete da Mark Six, uma das principais loterias do território.

Segundo o South China Morning Post, um dos integrantes do grupo, de 53 anos, procurou a polícia na quarta-feira (9) e relatou que os 15 colegas haviam contribuído para a aposta. O bilhete vencedor foi comprado pelo homem de 36 anos, que também era responsável pela conta bancária que recebeu o prêmio.

Após a aposta ser premiada, o suspeito teria se recusado a dividir o dinheiro igualmente entre os participantes. O grupo chegou a se reunir em Aberdeen para tentar resolver a situação, mas, segundo o relato à polícia, o homem manteve a decisão de ficar com o valor.

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Preocupado com a possibilidade de que o colega desaparecesse com todo o dinheiro, o homem de 53 anos registrou uma ocorrência naquela noite.

Suspeito foi preso

O homem de 36 anos foi preso na sexta-feira (11) sob suspeita de furto. A polícia também congelou os cerca de HK$ 30 milhões que estavam na conta bancária dele. A investigação é conduzida pela equipe de crimes do distrito de Western.

Parte dos integrantes do grupo trabalhava no Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong (FEHD). O órgão confirmou que tinha conhecimento da investigação e afirmou que colaboraria com as autoridades.

O caso envolve o sorteio especial Mark Six 50th Anniversary Snowball, realizado em 5 de setembro pelo Hong Kong Jockey Club. O concurso teve prêmio recorde de HK$ 228 milhões, dividido entre 3,5 apostas vencedoras na faixa principal.