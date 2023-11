QUERIA SIGILO

Homem ganha R$ 6 bilhões na loteria e processa ex por 'fofocar' prêmio para a família

Um morador do estado de Maine, nos Estados Unidos, ganhou o equivalente a R$ 6,6 bilhões na loteria. Com medo de que a novidade vazasse - e pessoas começassem a pedir dinheiro, ou até planejassem crimes contra ele -, o homem não divulgou a vitória e exigiu cláusula de confidencialidade para as poucas pessoas informadas.