Homem que ganhou R$ 67 milhões na loteria volta a trabalhar após perder fortuna

Vencer na loteria e nunca mais trabalhar. Esse é o sonho de muitos, e inclusive do britânico Mark Gardiner, atualmente com 61 anos. Ele venceu a loteria em 1995, faturou cerca de 67 milhões e achou que nunca mais "pegaria no batente". 18 anos depois, no entanto, sua fortuna acabou e ele precisou retornar ao labor. O dinheiro foi embora após quatro divórcios e uma série de maus investimentos que o fizeram perder milhões. Com algumas de suas economias restantes, o vidraceiro montou uma pequena empresa de vidros, onde trabalha agora. Além de administrar o negócio, ele também faz medições, levantamentos e pedidos.

“Não me interpretem mal, se eu ganhasse na loteria agora aos 61 anos - eu teria feito tantas coisas diferentes. Eu teria parado de trabalhar... Mas colocar as mãos nos negócios enquanto minha fortuna estava desaparecendo também me ajudou a ficar com os pés no chão", disse ele ao jornal britânico "The Sun".