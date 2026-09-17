Hostel procura voluntários para viver de graça perto das Cataratas do Iguaçu em troca de ajuda de 25 horas por semana na recepção

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Carol Neves
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:47
Um hostel familiar de Puerto Iguazú, na Argentina, abriu uma oportunidade de intercâmbio para viajantes interessados em passar uma temporada perto das Cataratas do Iguaçu sem pagar pela hospedagem. Em contrapartida, o participante deve colaborar com o estabelecimento por cerca de cinco horas diárias.
A experiência foi anunciada na plataforma Workaway e exige permanência mínima de três semanas. Como boa parte das atividades envolve o contato com turistas estrangeiros, o domínio do inglês é considerado indispensável.
O voluntário ficará responsável principalmente pela recepção, com tarefas como realizar a entrada e a saída de hóspedes e fornecer informações sobre as Cataratas, ônibus, táxis e outros serviços disponíveis na região. A rotina também inclui manter os espaços organizados e ajudar na limpeza da pequena piscina.
Veja imagens das Cataratas do Iguaçu
A faxina completa do hostel não faz parte das atribuições, segundo os responsáveis, porque o local possui uma funcionária contratada para esse serviço.
Administrado por uma família, o estabelecimento tem quatro quartos e está localizado no centro de Puerto Iguazú, perto do terminal rodoviário, supermercados, padarias, restaurantes e bares.
Para o participante, é oferecido um quarto pequeno com beliche, ar-condicionado e Wi-Fi. O espaço pode ser dividido com outro voluntário, mas não é compartilhado com os hóspedes.
Emilia Clarke, atriz de Game Of Thrones, visita as Cataratas do Iguaçu
As refeições não estão formalmente incluídas na troca. O hostel disponibiliza uma cozinha com alguns alimentos básicos, e a família afirma que eventualmente divide as próprias refeições com os participantes.
Os interessados precisam criar um perfil na Workaway e enviar uma solicitação ao anfitrião. A página também reúne avaliações deixadas por viajantes que já participaram da experiência.