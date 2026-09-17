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Hostel procura voluntários para viver de graça perto das Cataratas do Iguaçu em troca de ajuda de 25 horas por semana na recepção

Oportunidade em Puerto Iguazú exige inglês e permanência mínima de três semanas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10:47

Cataratas do Iguaçu
Cataratas do Iguaçu Crédito: Divulgação

Um hostel familiar de Puerto Iguazú, na Argentina, abriu uma oportunidade de intercâmbio para viajantes interessados em passar uma temporada perto das Cataratas do Iguaçu sem pagar pela hospedagem. Em contrapartida, o participante deve colaborar com o estabelecimento por cerca de cinco horas diárias.

A experiência foi anunciada na plataforma Workaway e exige permanência mínima de três semanas. Como boa parte das atividades envolve o contato com turistas estrangeiros, o domínio do inglês é considerado indispensável.

O voluntário ficará responsável principalmente pela recepção, com tarefas como realizar a entrada e a saída de hóspedes e fornecer informações sobre as Cataratas, ônibus, táxis e outros serviços disponíveis na região. A rotina também inclui manter os espaços organizados e ajudar na limpeza da pequena piscina.

Veja imagens das Cataratas do Iguaçu

Cataratas do Iguaçu por Reprodução
Cataratas do Iguaçu  por Perla Ribeiro/CORREIO
As Cataratas do Iguaçu são reconhecidas como uma das Sete Maravilhas Modernas da Natureza (Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock) por Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock
Cataratas do Iguaçu por Shutterstock
Cataratas encantam turistas de todo o mundo por Foto: Donaldson Gomes
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Cataratas do Iguaçu por Reprodução

A faxina completa do hostel não faz parte das atribuições, segundo os responsáveis, porque o local possui uma funcionária contratada para esse serviço.

Administrado por uma família, o estabelecimento tem quatro quartos e está localizado no centro de Puerto Iguazú, perto do terminal rodoviário, supermercados, padarias, restaurantes e bares.

Para o participante, é oferecido um quarto pequeno com beliche, ar-condicionado e Wi-Fi. O espaço pode ser dividido com outro voluntário, mas não é compartilhado com os hóspedes.

Emilia Clarke, atriz de Game Of Thrones, visita as Cataratas do Iguaçu

Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais
Emilia Clarke, de Game of Thrones por AFP
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Emilia Clarke durante suas férias nas Cataratas do Iguaçu por Reprodução/Redes Socoais

As refeições não estão formalmente incluídas na troca. O hostel disponibiliza uma cozinha com alguns alimentos básicos, e a família afirma que eventualmente divide as próprias refeições com os participantes.

Os interessados precisam criar um perfil na Workaway e enviar uma solicitação ao anfitrião. A página também reúne avaliações deixadas por viajantes que já participaram da experiência.

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