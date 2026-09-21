GRÉCIA

Idoso de 82 anos morre após briga por espreguiçadeira na praia

Discussão entre dois homens por um lugar na areia terminou em confronto; vítima sofreu parada cardíaca e morreu no hospital

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:51

A bela praia de Vouliagmeni, na Riviera de Atenas, na Grécia, com mar cristalino cor de esmeralda e areia fina. Crédito: Shutterstock

Um homem de 82 anos morreu após uma discussão por causa de uma espreguiçadeira terminar em uma briga em uma praia lotada da região de Ática, na Grécia, na manhã de domingo (20). O confronto aconteceu em Vouliagmenis, na região de Atenas.

Segundo informações iniciais das autoridades gregas divulgadas pela Euronews, pouco antes das 10h, um homem de 76 anos, que estava acompanhado por uma mulher de 21 anos, discutiu com o homem de 82 anos por causa de um lugar na praia. A discussão evoluiu para uma briga.

Vouliagmeni: conheça a praia grega onde uma discussão por espreguiçadeira terminou em morte 1 de 6

Durante o confronto, o homem de 82 anos desmaiou e sofreu uma parada cardíaca. Uma enfermeira que estava de serviço na praia tentou reanimá-lo com manobras de ressuscitação e um desfibrilador.

A vítima foi levada para um hospital, mas morreu. O homem de 76 anos foi detido sob suspeita de ter causado lesões corporais fatais. A mulher de 21 anos que o acompanhava foi liberada.

Conflitos por espreguiçadeiras

Disputas por espreguiçadeiras têm se multiplicado nos últimos anos nas praias da Grécia, em meio ao crescimento do turismo. Entre os conflitos estão casos de pessoas que reservam os equipamentos para garantir um lugar, dificultando o acesso de outros banhistas.

Também há críticas aos preços cobrados pelas espreguiçadeiras em áreas litorâneas, principalmente em destinos turísticos da região de Ática.

O chamado "movimento da toalha", iniciado na ilha de Paros, surgiu como uma mobilização de moradores em defesa do livre acesso às praias e se espalhou por outras partes da Grécia.