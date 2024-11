MAIS 43 FERIDOS

Idoso se revolta com pedido de divórcio e mata 35 pessoas em centro esportivo na China

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (11)

O homem teria realizado o massacre após se revoltar com um pedido de divórcio da esposa, informou a polícia. O idoso ainda tentou fugir após o crime, mas foi alcançado e detido.

As vítimas estavam se exercitando quando o carro invadiu o local, mas não há confirmação se a companheira do suspeito estava no centro.