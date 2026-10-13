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Ilha isolada com 110 hectares e dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo

Hildasay, na Escócia, tem um pequeno cais e um abrigo de pedra sem ligação à rede elétrica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:41

Ilha de Hildasay, na Escócia
Ilha de Hildasay, na Escócia Crédito: Reprodução

Com dois lagos de água doce e uma área de cerca de 110 hectares, a ilha de Hildasay, na Escócia, foi colocada à venda por 350 mil libras, aproximadamente R$ 2,32 milhões. O território fica ao largo da costa oeste do arquipélago de Shetland e só pode ser acessado por barco.

Os 110 hectares equivalem a 1,1 milhão de metros quadrados. Apesar da extensão, a infraestrutura é limitada: há um pequeno cais e uma construção tradicional de pedra, conhecida como bothy, que serve de abrigo e não está conectada à rede elétrica.

Ilha isolada na Escócia

Ilha de Hildasay por Reprodução
Ilha de Hildasay por Reprodução
Ilha de Hildasay por Reprodução
Ilha de Hildasay, na Escócia por Reprodução
Ilha de Hildasay por Reprodução
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Ilha de Hildasay por Reprodução

Segundo Kelvin Anderson, agente imobiliário responsável pela venda, antigos proprietários recorriam a uma pequena turbina eólica e a um gerador a diesel. O novo dono terá de providenciar uma solução para o fornecimento de energia.

O abrigo reúne uma área de estar com fogão a combustível sólido, um espaço elevado e aberto para dormir e um banheiro separado, com chuveiro, pia e sanitários. Quem quiser reformar a construção para melhorar as condições de moradia precisará obter licença de construção e outras autorizações legais.

Além dos dois lagos, Hildasay tem uma costa recortada e uma variedade de aves que muda ao longo das estações. A ilha abrigou uma pequena comunidade no século XIX.

O local ganhou destaque com a publicação de “Finding Hildasay: How one man walked the UK's coastline and found hope and happiness”. O livro relata os três meses que Chris Lewis passou na ilha durante a pandemia.

Uma campanha de financiamento coletivo chegou a ser proposta para ajudá-lo a comprar Hildasay, mas foi abandonada, segundo o jornal Shetland Times, que noticiou o caso no início deste mês.

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