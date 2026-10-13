Ilha isolada com 110 hectares e dois lagos está à venda pelo preço de um apartamento de luxo

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:41
Com dois lagos de água doce e uma área de cerca de 110 hectares, a ilha de Hildasay, na Escócia, foi colocada à venda por 350 mil libras, aproximadamente R$ 2,32 milhões. O território fica ao largo da costa oeste do arquipélago de Shetland e só pode ser acessado por barco.
Os 110 hectares equivalem a 1,1 milhão de metros quadrados. Apesar da extensão, a infraestrutura é limitada: há um pequeno cais e uma construção tradicional de pedra, conhecida como bothy, que serve de abrigo e não está conectada à rede elétrica.
Ilha isolada na Escócia
Segundo Kelvin Anderson, agente imobiliário responsável pela venda, antigos proprietários recorriam a uma pequena turbina eólica e a um gerador a diesel. O novo dono terá de providenciar uma solução para o fornecimento de energia.
O abrigo reúne uma área de estar com fogão a combustível sólido, um espaço elevado e aberto para dormir e um banheiro separado, com chuveiro, pia e sanitários. Quem quiser reformar a construção para melhorar as condições de moradia precisará obter licença de construção e outras autorizações legais.
Além dos dois lagos, Hildasay tem uma costa recortada e uma variedade de aves que muda ao longo das estações. A ilha abrigou uma pequena comunidade no século XIX.
O local ganhou destaque com a publicação de “Finding Hildasay: How one man walked the UK's coastline and found hope and happiness”. O livro relata os três meses que Chris Lewis passou na ilha durante a pandemia.
Uma campanha de financiamento coletivo chegou a ser proposta para ajudá-lo a comprar Hildasay, mas foi abandonada, segundo o jornal Shetland Times, que noticiou o caso no início deste mês.