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Imagem do Dia: criança é achada viva sob lama após enchentes que deixaram 919 mortos e mais de 5 mil desaparecidos no Nepal

Menina passou quase duas horas sendo retirada dos escombros

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:45

Menina foi retirada de escombros Crédito: Reprodução

Em meio às buscas por milhares de desaparecidos no Nepal, o resgate de uma criança na vila de Timure trouxe um momento de esperança às equipes que trabalham nas regiões devastadas pelas enchentes. Manisha Magar foi encontrada viva, com o corpo preso na lama e apenas a cabeça para fora.

Imagens divulgadas pela Força Policial Armada do Nepal mostram policiais retirando a menina dos escombros. Timure foi uma das primeiras localidades atingidas pela corrente de água que avançou pelos vales do país, situado na Cordilheira do Himalaia.

“O corpo dela estava preso na lama, mas a cabeça estava para fora”, afirmou o porta-voz da força policial, Netra Bahadur Karki. Segundo ele, a criança está fora de perigo e se recupera no Hospital Universitário de Katmandu, onde reencontrou os familiares.

O resgate aconteceu na sexta-feira e durou quase duas horas. Um dos policiais envolvidos na operação contou à BBC que a menina foi localizada enquanto as equipes vasculhavam a área. Publicações estrangeiras divergem sobre a idade dela, estimada entre cinco e seis anos.

Menina foi resgatada com vida após dias 1 de 7

As condições meteorológicas impediram que Manisha fosse transportada imediatamente de helicóptero. Sem reação quando foi retirada da lama, ela acabou levada a um acampamento, onde recebeu água. Depois de recobrar a consciência, foi alimentada com água de arroz cozido. A transferência para o hospital ocorreu somente no sábado.