Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imagem do Dia: criança é achada viva sob lama após enchentes que deixaram 919 mortos e mais de 5 mil desaparecidos no Nepal

Menina passou quase duas horas sendo retirada dos escombros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:45

Menina foi retirada de escombros
Menina foi retirada de escombros Crédito: Reprodução

Em meio às buscas por milhares de desaparecidos no Nepal, o resgate de uma criança na vila de Timure trouxe um momento de esperança às equipes que trabalham nas regiões devastadas pelas enchentes. Manisha Magar foi encontrada viva, com o corpo preso na lama e apenas a cabeça para fora.

Imagens divulgadas pela Força Policial Armada do Nepal mostram policiais retirando a menina dos escombros. Timure foi uma das primeiras localidades atingidas pela corrente de água que avançou pelos vales do país, situado na Cordilheira do Himalaia.

“O corpo dela estava preso na lama, mas a cabeça estava para fora”, afirmou o porta-voz da força policial, Netra Bahadur Karki. Segundo ele, a criança está fora de perigo e se recupera no Hospital Universitário de Katmandu, onde reencontrou os familiares.

O resgate aconteceu na sexta-feira e durou quase duas horas. Um dos policiais envolvidos na operação contou à BBC que a menina foi localizada enquanto as equipes vasculhavam a área. Publicações estrangeiras divergem sobre a idade dela, estimada entre cinco e seis anos.

Menina foi resgatada com vida após dias

Manisha Magar foi resgata após 2 horas de trabalho por Reprodução
Menina ficou dias nos escombros por Reprodução
Trabalho mobilizou equipes de resgate por Reprodução
Criança foi resgatada relativamente bem por Reprodução
Menina é alimentada após resgate por Reprodução
Destruição deixou mais de 900 mortos e 5 mil desaparecidos por Reprodução
Buscas continuam nos locais atingidos por Reprodução
1 de 7
Manisha Magar foi resgata após 2 horas de trabalho por Reprodução

As condições meteorológicas impediram que Manisha fosse transportada imediatamente de helicóptero. Sem reação quando foi retirada da lama, ela acabou levada a um acampamento, onde recebeu água. Depois de recobrar a consciência, foi alimentada com água de arroz cozido. A transferência para o hospital ocorreu somente no sábado.

Até esta segunda-feira, as enchentes haviam provocado 919 mortes no Nepal. Mais de 5 mil pessoas permaneciam desaparecidas.

Mais recentes

Imagem - Enchente repentina no Grand Canyon deixa pelo menos um morto e 15 desaparecidos

Enchente repentina no Grand Canyon deixa pelo menos um morto e 15 desaparecidos
Imagem - Conheça o novo rei de um dos países mais felizes do mundo

Conheça o novo rei de um dos países mais felizes do mundo
Imagem - EUA atacam ilha no Estreito de Ormuz, e Irã reage com mísseis contra bases americanas

EUA atacam ilha no Estreito de Ormuz, e Irã reage com mísseis contra bases americanas