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Incêndio destrói mercado mais antigo de Paris, fundado em 1615

Fogo atingiu o Marché des Enfants-Rouges na madrugada desta segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:56

Marché des enfants rouges
Marché des Enfants Rouges Crédito: Reprodução/X

Um incêndio destruiu completamente o Marché des Enfants-Rouges, considerado o mercado coberto mais antigo de Paris, na França. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira (12), no 3º arrondissement, região central da capital francesa. As chamas foram controladas, mas o mercado ficou totalmente destruído.

Segundo o jornal francês Le Monde, o prefeito de Paris Centre, Ariel Weil, anunciou o incêndio nas redes sociais e divulgou imagens de equipes dos bombeiros no local. Em sua publicação, ele informou que o fogo estava controlado, mas que o mercado havia sido completamente atingido.

Torre Eiffel: 5 curiosidades que contam a história da gigante de Paris

A Torre Eiffel nasceu para uma exposição. Ela foi construída para a Exposição Universal de Paris de 1889, realizada no centenário da Revolução Francesa. As obras começaram em janeiro de 1887 e terminaram em apenas dois anos, dois meses e cinco dias por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Antes de virar cartão-postal, a Torre foi alvo de críticas. Artistas e escritores franceses, entre eles Alexandre Dumas Filho, Guy de Maupassant e Charles Gounod, assinaram em 1887 uma carta contra o projeto, que consideravam uma ameaça à paisagem de Paris por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Ela quase teve vida curta. A Torre foi planejada para permanecer de pé por apenas 20 anos. O que ajudou a evitar sua demolição foram os experimentos científicos e o uso da estrutura para transmissões de rádio e telecomunicações por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
É uma gigante feita de 18 mil peças. A estrutura tem 18.038 peças de ferro, cerca de 2,5 milhões de rebites e pesa 7.300 toneladas apenas na parte metálica. Hoje, com antenas e outros elementos, a Torre chega a 330 metros de altura por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Os elevadores já eram uma atração desde o começo. Em 1889, cinco elevadores hidráulicos foram instalados para levar os visitantes aos andares da Torre. A tecnologia era considerada uma façanha para a época, diante da altura e do peso que precisavam transportar por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
A Torre Eiffel muda de tamanho ao longo do ano. Como o ferro se dilata com o calor, a estrutura pode variar alguns centímetros de altura entre os períodos mais quentes e mais frios por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
Gustave Eiffel não foi o único responsável pelo projeto. A estrutura foi concebida pelos engenheiros Maurice Koechlin e Émile Nouguier, da empresa de Eiffel, com a colaboração do arquiteto Stephen Sauvestre por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock
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A Torre Eiffel nasceu para uma exposição. Ela foi construída para a Exposição Universal de Paris de 1889, realizada no centenário da Revolução Francesa. As obras começaram em janeiro de 1887 e terminaram em apenas dois anos, dois meses e cinco dias por Divulgação toureiffel.paris e Shutterstock

Fundado em 1615, o Marché des Enfants-Rouges foi incluído no inventário de monumentos históricos da França em 1982. O espaço reunia restaurantes, vendedores de frutas e verduras, queijarias, floriculturas, lojas de produtos preparados e estabelecimentos especializados em vinhos.

A origem do incêndio não havia sido esclarecida nas primeiras informações divulgadas sobre a destruição de um dos espaços tradicionais do comércio e da gastronomia parisiense.

História de mais de quatro séculos

O nome do mercado está ligado a um antigo hospital instalado nas proximidades, que recebia crianças órfãs vestidas com roupas de tecido vermelho. A instituição foi criada em 1536 e fechou em 1772. No fim do século 18, o mercado recebeu o nome em referência às crianças.

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Tags:

Incêndio Mercado Paris França

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