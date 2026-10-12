Incêndio destrói mercado mais antigo de Paris, fundado em 1615

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:56
Um incêndio destruiu completamente o Marché des Enfants-Rouges, considerado o mercado coberto mais antigo de Paris, na França. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira (12), no 3º arrondissement, região central da capital francesa. As chamas foram controladas, mas o mercado ficou totalmente destruído.
Segundo o jornal francês Le Monde, o prefeito de Paris Centre, Ariel Weil, anunciou o incêndio nas redes sociais e divulgou imagens de equipes dos bombeiros no local. Em sua publicação, ele informou que o fogo estava controlado, mas que o mercado havia sido completamente atingido.
Torre Eiffel: 5 curiosidades que contam a história da gigante de Paris
Fundado em 1615, o Marché des Enfants-Rouges foi incluído no inventário de monumentos históricos da França em 1982. O espaço reunia restaurantes, vendedores de frutas e verduras, queijarias, floriculturas, lojas de produtos preparados e estabelecimentos especializados em vinhos.
A origem do incêndio não havia sido esclarecida nas primeiras informações divulgadas sobre a destruição de um dos espaços tradicionais do comércio e da gastronomia parisiense.
O nome do mercado está ligado a um antigo hospital instalado nas proximidades, que recebia crianças órfãs vestidas com roupas de tecido vermelho. A instituição foi criada em 1536 e fechou em 1772. No fim do século 18, o mercado recebeu o nome em referência às crianças.