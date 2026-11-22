ACIDENTE

Incêndio em fábrica de doces deixa três mortos e 36 desaparecidos na Indonésia

Imagens registradas por drones neste domingo mostram parte da estrutura destruída

Estadão

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 16:16

Incêndio em fábrica de doces deixa três mortos e 36 desaparecidos na Indonésia Crédito: Reprodução/X

Um incêndio em uma fábrica de doces na Indonésia deixou ao menos três mortos e 36 desaparecidos neste domingo, 22. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde. O fogo começou na tarde de sábado, 21, na província de Banten, a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, capital do país.

As chamas atingiram uma unidade da fabricante de doces PT Fonua Agung Mulia. Segundo Rizky Dwianto, integrante das equipes de resgate, o número de desaparecidos foi atualizado de 39 para 36

Os bombeiros foram acionados às 16h30 de sábado (6h30 em Brasília), mas, quando chegaram ao local, a fábrica já estava tomada pelo fogo, afirmou Tubagus Machfudz, representante do Corpo de Bombeiros, à emissora Kompas TV. "Não era possível determinar se o sistema de proteção da empresa estava funcionando corretamente ou não", declarou.

Imagens registradas por drones neste domingo mostram parte da estrutura destruída, com trechos do telhado desabados e colunas de fumaça. Vídeos divulgados pelas equipes de resgate também mostram agentes entrando no edifício, onde ainda havia focos de incêndio.

Familiares dos desaparecidos se concentraram na entrada da fábrica em busca de informações sobre seus parentes. Durante a noite de sábado, o governador da província de Banten, Andra Soni, afirmou a jornalistas que aproximadamente 60 pessoas estavam no local quando o incêndio começou.

A causa do fogo ainda é investigada, informou neste domingo a agência local de gerenciamento de desastres.

Em seu perfil no LinkedIn, a Fonua Agung Mulia se apresenta como subsidiária da Unifam, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas da Indonésia.