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Indústria automotiva americana pede que Trump mantenha veículos chineses fora do país

Casa Branca respondeu que está trabalhando com as montadoras americanas para reviver a dominância da indústria automotiva do país

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:39

Xiaomi SU7 é o sedã elétrico da marca chinesa e levou a empresa ao mercado automotivo Crédito: 茅野ふたば / Wikimedia Commons

Grandes montadoras, fornecedores e concessionárias pediram nesta sexta-feira (18) ao presidente dos EUA, Donald Trump, que mantenha os fabricantes de automóveis chineses fora do mercado norte-americano, antes de sua reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana.

"Pedimos que sua administração mantenha políticas que deixem a porta firmemente fechada para os fabricantes de automóveis chineses que buscam vender, importar ou fabricar veículos nos EUA", disse uma carta a Trump, assinada por seis grupos representando a General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Stellantis, Tesla e outros.

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"Os fabricantes de automóveis chineses têm zero participação de mercado nos EUA. Permitir que eles abram uma instalação doméstica proporcionaria uma entrada no mercado dos EUA às custas dos fabricantes que operam aqui", afirmou a carta.

A Casa Branca respondeu que está trabalhando com as montadoras americanas para reviver a dominância da indústria automotiva do país, "enquanto salvaguarda nossa segurança nacional e econômica".

Em uma outra carta endereçada a Trump, o presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, John Moolenaar, disse que o presidente deveria levantar relatórios de que entidades chinesas forneceram suporte de direcionamento para ataques iranianos que mataram membros do serviço dos EUA.