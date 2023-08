Influencer que escalava prédios morre após cair do 68° andar em Hong Kong

Um influencer francês, conhecido como Remi Enigma, morreu na última quinta-feira, 27, após cair do 68º andar de um prédio residencial em Hong Kong. O youtuber era conhecido por compartilhar vídeos escalando grandes alturas como prédios e guindastes, sem autorização. Remi Lucidi tinha 30 anos e, na semana passada, decidiu chegar ao topo do prédio residencial Tregunter Tower. Segundo o South China Morning Post, o homem mentiu para o segurança para poder acessar o local.

O influenciador alegou que iria visitar um amigo no 40º andar. Nas câmeras de segurança, ele foi visto no 49º andar e, depois, subiu pelas escadas para alcançar a cobertura.

De acordo com o jornal, ele pediu ajuda a uma faxineira do apartamento da cobertura, que ligou para a polícia. "É possível que ele tenha ficado preso do lado de fora da cobertura enquanto praticava um esporte radical no prédio e tenha batido na janela para pedir ajuda, mas acidentalmente caiu", disse uma fonte.