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Aliado de Eduardo Bolsonaro, influenciador argentino é preso após ataque a tiros contra ex-mulher

Fernando Cerimedo fez transmissões ao vivo, em 2022, com informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:17

Fernando é influenciador argentino ligado a Eduardo Bolsonaro; preso na Bolívia após ataque a tiros contra ex-mulher
Fernando é influenciador argentino ligado a Eduardo Bolsonaro; preso na Bolívia após ataque a tiros contra ex-mulher Crédito: Reprodução/X

O influenciador argentino Fernando Cerimedo, que fez transmissões ao vivo, em 2022, com informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil, foi preso nesta terça-feira (18), no Aeroporto Internacional Viru Viru (VVI), a cerca de 17 km do centro de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele foi detido por suspeita de envolvimento em um ataque a tiros na segunda-feira (17), contra a sua ex-mulher Nadia Beller, que permanece hospitalizada.

Cerimedo foi preso por agentes da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc), de acordo com o jornal El Deber. A defesa dele não foi localizada.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro

Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução
Michelle e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Eduardo e Heloisa com amigos por Reprodução
Heloisa, Eduardo e Georgia Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reproduçào
Heloisa e a filha Georgia por Reprodução
Família de Eduardo Bolsonaro está vivendo nos EUA por Reprodução
Eduardo e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa ao lado de Michelle Bolsonaro por Reprodução
Novo instagram de Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Cartão de visita entregue a vizinhos por Reprodução
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Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução

Ainda conforme o jornal, Nadia foi baleada três vezes, enquanto estava em um hotel perto do canal Isuto. As autoridades investigam o suposto envolvimento de Cerimedo no crime.

Investigação

Segundo o El Deber, os dois autores do crime foram flagrados por câmeras de vigilância da região, chegando ao local disfarçados de entregadores. Após o ataque armado, ambos abandonaram a motocicleta em que viajavam e fugiram para um local desconhecido.

De acordo com o jornal, informações preliminares indicam que Cerimedo estava prestes a embarcar em um voo para a Argentina quando foi interceptado pelos agentes da Força Especial de Combate ao Crime no terminal do aeroporto. Os agentes o levaram para a delegacia para prestar depoimento.

O argentino é um amigo de longa data de Eduardo Bolsonaro, que foi recebido por ele em Buenos Aires poucas semanas antes da votação em segundo turno das eleições presidenciais do Brasil de 2022 e da principal "live" que rendeu a Cerimedo o indiciamento por integrar o "Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral" do esquema golpista.

Ele também atuou como estrategista digital do presidente da Argentina, Javier Milei, durante a campanha presidencial do país em 2023.

Em uma transmissão ao vivo no dia 4 de novembro de 2022, dias após o segundo turno, Cerimedo apresentou um documento apócrifo que constatava falsamente que as urnas tinham uma disparidade na distribuição dos votos: os modelos fabricados antes de 2020 não teriam sido auditados e davam mais votos para Lula na comparação com as urnas mais recentes, o que segundo o influenciador seria "estatisticamente impossível de justificar".

Um site de Cerimedo também publicou um texto que afirmava que a eleição brasileira havia sido roubada e citava "anomalias" nas urnas eletrônicas.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet decidiu não denunciar Cerimedo no inquérito do golpe. Ele afirma que, embora o influenciador tenha divulgado notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, a Polícia Federal não conseguiu provar que o argentino sabia que elas não eram verdadeiras e faziam parte de um plano maior que pretendia dar golpe de Estado no Brasil após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição de 2022.

Tags:

Eduardo Bolsonaro Violência Contra A Mulher Urnas Eletrônicas

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