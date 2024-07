VIDA SELVAGEM

Influenciador brasileiro filma cobra em área de visitantes na Disney

O influenciador de brasileiro Felipe Abílio viveu uma experiência realmente única no Parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Felipe filmou uma cobra de jardim passeando pelo Animal Kingdom.

No vídeo publicado em seu Instagram, o influenciador conta que o animal circulava próximo ao acesso à montanha-russa. Rapidamente, a equipe do parque isolou a área e removeu a serpente do espaço.