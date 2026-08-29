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Influenciador de extrema direita Milo Yiannopoulos é deportado dos EUA

Influenciador Milo Yiannopoulos, de 41 anos, foi detido em um aeroporto da Louisiana (EUA) nessa quinta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:35

Polícia contém os adversários do ativista de direita e provocador britânico Milo Yiannopoulos, algumas horas antes de seu discurso em Sidney na Austrália.
Polícia contém os adversários do ativista de direita e provocador britânico Milo Yiannopoulos, algumas horas antes de seu discurso em Sidney na Austrália. Crédito: SAEED KHAN/AFP

O influenciador britânico de extrema direita Milo Yiannopoulos, de 41 anos, foi deportado nessa sexta-feira (28/8) para o Reino Unido, de acordo com um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Yiannopoulos foi detido na quinta-feira (27) pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) em um aeroporto de Louisiana.

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