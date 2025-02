LEVE MELHORA

Insuficiência renal não preocupa e Papa Francisco retoma trabalhos, diz novo boletim médico

Apesar do quadro de melhora, médicos não desfazem prognóstico e saúde do Papa continua sendo considerada crítica

Apesar do quadro de melhora, o pontífice segue com a terapia de oxigênio, embora com fluxo e percentual de oxigênio ligeiramente reduzidos. Segundo o boletim mais atualizado, os médicos não desfazem o prognóstico por precaução, considerando a complexidade do quadro clínico. >