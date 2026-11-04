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Inteligência artificial finge ser traficante para ensinar agricultores a recusar propostas criminosas

Ferramenta criada na Holanda permite que produtores rurais treinem como reagir a abordagens de criminosos interessados em alugar galpões para instalar plantações de maconha e laboratórios de drogas

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:26

'Criminoso digital' Tony: ajuda agricultores a dizerem não aos criminosos de verdade
'Criminoso digital' Tony: ajuda agricultores a dizerem não aos criminosos de verdade Crédito: Reprodução/NOS.nl

Um criminoso virtual chamado Tony está sendo usado na Holanda para ensinar agricultores a se protegerem de propostas feitas por organizações criminosas. Criado com inteligência artificial (IA), o personagem simula abordagens de traficantes interessados em alugar galpões, estábulos e depósitos rurais para atividades ilegais, como o cultivo de maconha e a instalação de laboratórios de drogas.

A ferramenta permite que os produtores pratiquem como reagir a esse tipo de situação e aprendam a recusar as ofertas sem fornecer informações que possam facilitar a ação dos criminosos.

A iniciativa surgiu diante de um problema recorrente no campo holandês. Segundo levantamento da organização agrícola LTO, entre 10% e 20% dos agricultores do país já foram abordados por criminosos interessados em utilizar suas propriedades.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As propostas costumam envolver pagamentos elevados. Em alguns casos, os criminosos oferecem milhares ou até dezenas de milhares de euros por mês para ocupar espaços nas propriedades rurais.

Pedro Bogerd, integrante da Plataforma para Empreendimentos Seguros (PVO) da região central da Holanda, contou à emissora Omroep Flevoland que as abordagens podem acontecer de maneira aparentemente simples, com bilhetes deixados nas portas ou visitas inesperadas.

Em uma das situações relatadas, a oferta chegou a mais de 30 mil euros mensais pelo aluguel de um espaço para instalar uma plantação, segundo a emissora pública dos Países Baixos, NOS, em colaboração com a Omroep Flevoland, veículo regional da província de Flevoland.

Treinamento com criminoso virtual

Tony foi desenvolvido pela PVO, uma articulação que reúne empresários, prefeituras, polícia, Justiça e organizações de diferentes setores. O objetivo é preparar os agricultores para encerrar as conversas com possíveis criminosos sem fazer concessões ou revelar informações desnecessárias.

O treinamento funciona de duas maneiras: em uma conversa aberta, na qual a inteligência artificial escuta as respostas e reage, ou por meio de perguntas de múltipla escolha que apresentam diferentes situações. Ao final, o participante recebe uma avaliação sobre seu desempenho.

Bogerd também testou a ferramenta e obteve apenas 37% de aproveitamento. Segundo ele, apesar de ter mantido uma postura educada durante a conversa, acabou fornecendo informações e fazendo concessões que deveria ter evitado.

A recomendação é não assumir compromissos durante a abordagem e utilizar técnicas de comunicação que permitam encerrar o contato sem provocar uma reação do interlocutor.

Mesmo sabendo que Tony é um personagem fictício, os agricultores têm reagido positivamente à experiência. Para os organizadores, a simulação torna mais concreto um tipo de situação que muitos produtores sabem que existe, mas nem sempre estão preparados para enfrentar.

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Tags:

Drogas Segurança Maconha Traficante Inteligência Artificial Holanda Laboratório de Drogas

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