Internado, Papa Francisco visita ala de oncologia pediátrica

Internado após fazer uma cirurgia para reparar uma laparocele, hérnia que se forma sobre uma cicatriz resultante de um procedimento anterior, o Papa Francisco resolveu visitar a ala oncológica pediátrica do hospital que está internado, em Roma.



O religioso apareceu nesta quinta-feira (15) no Serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital Gemelli, e conversou com crianças, enfermeiros, médicos, pais dos pacientes, segundo a Agência do Vaticano.