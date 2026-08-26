MAR DE LAMA

Inundações provocam dezenas de mortes no Nepal; pelo menos 384 turistas estão desaparecidos

Autoridades informaram que estrangeiros são de países como Índia, Estados Unidos, Reino Unido e Malásia

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:55

Inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo 'que caiu no rio Lhende Crédito: Reprodução/X

Pelo menos dezenove pessoas morreram nesta quarta-feira (26), em inundações no Nepal, enquanto no vizinho Tibete, no lado chinês, um deslizamento de terra também atingiu várias vítimas, informaram as autoridades e a imprensa oficial. O número exato não foi divulgado até o momento.

As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram um rio transbordando e arrastando várias casas em seu percurso no distrito de Rasuwa, que foi um dos mais afetados.

Scary scenes are coming from Nepal.

Praying for the saftey of Nepalis.



PRAYERS FOR NEPAL??❤️?#Nepal pic.twitter.com/KnEvpiP793 — Lord Indraverma (@Dholakpur_rajya) August 26, 2026

"Dezenove corpos foram recuperados até o momento. Estamos coordenando intensamente os esforços de resgate e assistência. Muitos integrantes da nossa força policial também estão incomunicáveis", disse o porta-voz Abi Narayan Kafle. As operações de resgate continuam na região.

O Exército do país, encravado na cordilheira do Himalaia, anunciou a mobilização de 14 helicópteros e equipes de resgate para apoiar os trabalhos.

"As inundações são grandes e podem ter afetado muitas áreas habitadas", declarou Kafle. Os danos ainda estão sendo avaliados, acrescentou.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Turistas desaparecidos

Mais de 380 turistas, em sua maioria estrangeiros, ficaram incomunicáveis nesta quarta-feira no Nepal, após uma grande inundação atingir a região de fronteira com o Tibete.

"Um registro preliminar, compilado a partir de informações de empresas de turismo e viagens, identificou 384 viajantes - incluindo 291 estrangeiros e 93 nepaleses - relatados como desaparecidos nas áreas afetadas", informou o Conselho de Turismo do Nepal, acrescentando que as autoridades trabalhavam para verificar o paradeiro dessas pessoas.

As autoridades informaram que os turistas estrangeiros são de países como a Índia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Malásia.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. ? https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Avalanche de gelo

O primeiro-ministro Balendra Shah anunciou que convocou uma reunião urgente da agência responsável pela gestão de desastres.

"O trabalho já começou para adotar as medidas necessárias, em coordenação com as equipes médicas, de buscas e da Cruz Vermelha", escreveu o governante em sua conta na rede social X.

A inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo "que caiu no rio Lhende, mas a causa exata ainda será determinada", declarou Qianggong Zhang, cientista do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha (ICIMOD), com sede em Katmandu.

No vizinho Tibete, do lado chinês da fronteira, um deslizamento de terra procedente do Nepal deixou "muitas vítimas e desaparecidos no Porto Gyirong", informou o canal público chinês CCTV.

A agência estatal Xinhua acrescentou que o presidente Xi Jinping ordenou "mobilizar todos os recursos" para as operações de resgate, mas não divulgou um balanço de mortos ou feridos.

Xi afirmou que "a tarefa mais urgente é fazer todo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos", assim como "atender rapidamente os feridos e reduzir ao mínimo o número de vítimas", segundo a CCTV.