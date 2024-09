ORIENTE MÉDIO

Israel ataca Gaza durante funeral de ativista americana

Os ataques aéreos na Cidade de Gaza atingiram uma casa onde moravam 11 pessoas, incluindo três mulheres e quatro crianças, e outro ataque atingiu uma tenda em Khan Younis com palestinos deslocados pela guerra entre Israel e Hamas, informou a Defesa Civil de Gaza no sábado.

